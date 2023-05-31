Трассе М4 «Дон» добавили скорость

Анализ Big Data МТС показал, что за 2022 год пассажиропоток на трассе М4 «Дон» вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На отдельных территориях, таких как Воронежская, Ростовская области и Краснодарский край, где временно прекращено авиасообщение - более чем на 30%. При этом объем переданного интернет-трафика на всем протяжении автомагистрали в среднем увеличился на 27%. Каждый второй абонент коротает время в пути, слушая музыку и просматривая видеоролики. Около 65% интернет-трафика приходятся на развлекательный контент, в том числе, на просмотр фильмов в онлайн-кинотеатрах.