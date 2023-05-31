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Трассе М4 «Дон» добавили скорость

31 мая 2023, 12:15
Фото: Василий Лебедев
МТС объявляет о покрытии бесперебойной связью федеральной автотрассы М4 «Дон», ведущей из Москвы в Новороссийск через Воронеж вдоль всей магистрали протяженностью более 1540 км.

МТС в преддверии туристического сезона завершила комплексную работу по расширению и умощнению сетей мобильной связи LTE вдоль трассы на территории Воронежской области и еще шести регионов центральной и южной части страны: в Московской, Тульской, Липецкой, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. 
 
Как итог, 525 базовых станций оператора обеспечивают автотрассу М4 бесперебойным покрытием, которое увеличилось более чем на 30%, в том числе в населенных пунктах вдоль магистрали, где проживают более 230 тысяч человек.  Доступ к скоростному мобильному интернету также позволит внедрять новые цифровые сервисы для мониторинга транспорта, пополнять баланс транспондера T-pass для передвижения по платным участкам автотрассы.  

В результате, согласно проведенному в апреле 2023 года исследованию аналитического агентства Telecom Daily, МТС стала лидером по стабильности соединения, максимальной скорости мобильного интернета по направлению к абоненту, а также одним из лидеров по средним скоростям передачи данных на протяжении всей трассы.

«К началу нового курортного сезона мы подготовили сеть LTE на одной из ключевых федеральных автомагистралей – М4 «Дон». Путь автотуристов к горным курортам Северного Кавказа или Черноморскому побережью пролегает по территории Воронежской области, включая Воронеж, Богучар и ряд других городов.  Наличие качественной связи на воронежском участке федеральной автомагистрали не только создает комфортные и безопасные условия во время длинного пути, но и способно дать толчок развитию местного предпринимательства при организации современных зон дорожного сервиса», — подчеркнул директор МТС в Воронежской области Василий. 

 Анализ Big Data МТС показал, что за 2022 год пассажиропоток на трассе М4 «Дон» вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На отдельных территориях, таких как Воронежская, Ростовская области и Краснодарский край, где временно прекращено авиасообщение - более чем на 30%. При этом объем переданного интернет-трафика на всем протяжении автомагистрали в среднем увеличился на 27%. Каждый второй абонент коротает время в пути, слушая музыку и просматривая видеоролики. Около 65% интернет-трафика приходятся на развлекательный контент, в том числе, на просмотр фильмов в онлайн-кинотеатрах.

Проект по обеспечению трассы М4 «Дон» устойчивой связью является одним из пунктов соглашения между МТС и ГК «Автодор». По условиям меморандума, ГК «Автодор» установила антенно-мачтовые сооружения и организовала подъезды к ним, обеспечив подключение электроэнергии к объектам связи на всей протяженности автодороги, а МТС разместила на построенной телеком-инфраструктуре оборудование связи.

#Алина Харина#Мтс#Общество#Белгородская область
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