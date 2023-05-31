Сотрудники «ОМК Энергомаш» развивают систему бережливого производства

Бережливое производство — практика максимального сокращения потерь и непрерывного совершенствования процессов. Она позволяет эффективно работать, грамотно управлять качеством, затратами и производительностью труда. Первой в мире ее разработала и внедрила компания Toyota Engineering Corporation (TEC, Япония). В ОМК производственную систему начали развивать в 2011 году на предприятии компании в Выксе (Нижегородская обл.). В 2016 году выксунский завод ОМК первым в мире среди металлургических заводов получил бронзовую медаль TEC за развитие производственной системы. А уже в 2020 году аудиторы японской TEC отметили, что уровень зрелости производственной системы завода ОМК превышает аналогичный показатель не только японских металлургических предприятий, но и всей мировой металлургической отрасли. Тогда завод ОМК получил наивысшую оценку развития производственной системы — золотую медаль. Еще три завода компании — в Чусовом (Пермский край), Челябинске и Альметьевске (Республика Татарстан) также отмечены бронзовыми медалями TEC.

