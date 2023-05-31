Сотрудники «ОМК Энергомаш» развивают систему бережливого производства

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Так, благодаря установке специальных инструментальных шкафов на одном из участков удалось высвободить около 10% рабочего времени — это примерно пять часов в месяц, больше половины одной рабочей смены.
Сотрудники котельного производства сами изготовили инструментальные шкафы, учитывающие индивидуальные потребности сотрудников во время работы. Благодаря четкой организации хранения и соблюдению стандарта содержания рабочих шкафов поиск любого инструмента теперь укладывается в 30 секунд.
Убедившись в удобстве системы хранения, специалисты соседних участков котельного производства стали обращаться за изготовлением ящиков к руководству своих подразделений. Сегодня на первой площадке завода постепенно меняют старые шкафы на новые, а впоследствии планируют передать опыт и на другие производственные площадки.
«Сейчас все больше людей на заводе стало обращаться к нам для создания индивидуальных шкафов. Видно, что система 5С нашла отклик в нашем коллективе и приносит пользу в более рациональном использовании рабочего пространства, снижаются потери времени на хаотичные передвижения и бессмысленные метания, все производственные процессы становятся эффективнее и безопаснее», — отметил специалист по охране труда и производственной системе «ОМК Энергомаш» Виталий Храмов.
Бережливое производство — практика максимального сокращения потерь и непрерывного совершенствования процессов. Она позволяет эффективно работать, грамотно управлять качеством, затратами и производительностью труда. Первой в мире ее разработала и внедрила компания Toyota Engineering Corporation (TEC, Япония). В ОМК производственную систему начали развивать в 2011 году на предприятии компании в Выксе (Нижегородская обл.). В 2016 году выксунский завод ОМК первым в мире среди металлургических заводов получил бронзовую медаль TEC за развитие производственной системы. А уже в 2020 году аудиторы японской TEC отметили, что уровень зрелости производственной системы завода ОМК превышает аналогичный показатель не только японских металлургических предприятий, но и всей мировой металлургической отрасли. Тогда завод ОМК получил наивысшую оценку развития производственной системы — золотую медаль. Еще три завода компании — в Чусовом (Пермский край), Челябинске и Альметьевске (Республика Татарстан) также отмечены бронзовыми медалями TEC.
Справка:
*5С является инструментом бережливого производства. Система разработана для поддержания порядка на рабочем месте, повышения эффективности всех процессов и безопасности труда. Принципы 5С — это сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование организации пространства. Система 5С уже давно является не просто набором правил, а целой философией бережливого отношения к себе, коллегам, рабочему пространству.