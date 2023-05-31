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Сотрудники «ОМК Энергомаш» развивают систему бережливого производства

31 мая 2023, 09:23
Фото: Ольга Плэчинтэ
На предприятии Объединенной металлургической компании (ОМК) в Белгороде развивают систему организации и рационализации рабочих мест — 5С*.

Так, благодаря установке специальных инструментальных шкафов на одном из участков удалось высвободить около 10% рабочего времени — это примерно пять часов в месяц, больше половины одной рабочей смены.

Сотрудники котельного производства сами изготовили инструментальные шкафы, учитывающие индивидуальные потребности сотрудников во время работы. Благодаря четкой организации хранения и соблюдению стандарта содержания рабочих шкафов поиск любого инструмента теперь укладывается в 30 секунд.

Убедившись в удобстве системы хранения, специалисты соседних участков котельного производства стали обращаться за изготовлением ящиков к руководству своих подразделений. Сегодня на первой площадке завода постепенно меняют старые шкафы на новые, а впоследствии планируют передать опыт и на другие производственные площадки.

Фото: Ольга Плэчинтэ

«Сейчас все больше людей на заводе стало обращаться к нам для создания индивидуальных шкафов. Видно, что система 5С нашла отклик в нашем коллективе и приносит пользу в более рациональном использовании рабочего пространства, снижаются потери времени на хаотичные передвижения и бессмысленные метания, все производственные процессы становятся эффективнее и безопаснее», — отметил специалист по охране труда и производственной системе «ОМК Энергомаш» Виталий Храмов.

Бережливое производство — практика максимального сокращения потерь и непрерывного совершенствования процессов. Она позволяет эффективно работать, грамотно управлять качеством, затратами и производительностью труда. Первой в мире ее разработала и внедрила компания Toyota Engineering Corporation (TEC, Япония). В ОМК производственную систему начали развивать в 2011 году на предприятии компании в Выксе (Нижегородская обл.). В 2016 году выксунский завод ОМК первым в мире среди металлургических заводов получил бронзовую медаль TEC за развитие производственной системы. А уже в 2020 году аудиторы японской TEC отметили, что уровень зрелости производственной системы завода ОМК превышает аналогичный показатель не только японских металлургических предприятий, но и всей мировой металлургической отрасли. Тогда завод ОМК получил наивысшую оценку развития производственной системы — золотую медаль. Еще три завода компании — в Чусовом (Пермский край), Челябинске и Альметьевске (Республика Татарстан) также отмечены бронзовыми медалями TEC.

Справка:

*5С является инструментом бережливого производства. Система разработана для поддержания порядка на рабочем месте, повышения эффективности всех процессов и безопасности труда. Принципы 5С — это сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование организации пространства. Система 5С уже давно является не просто набором правил, а целой философией бережливого отношения к себе, коллегам, рабочему пространству.

#Алина Харина#ОМК Энергомаш#Общество#Белгородская область
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