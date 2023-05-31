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«Ситуация тревожная»: Песков прокомментировал обстрелы Белгородской области

31 мая 2023, 10:10
Фото: 1MI
Ситуация с обстрелами Белгородской области достаточно тревожная, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, меры принимаются.
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Обстрел

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с обстрелами Белгородской области достаточно тревожная. По его словам, необходимые меры принимаются.

Он также сообщил, что никаких решений о введении в РФ военного положения не принималось. Подобных обсуждений не ведётся.

Тем временем Шебекино находится под обстрелами ВСУ. Ночью 31 мая, как рассказали местные жители, накрыло центр города. Пострадали как многоэтажки, так и административные здания.

В ходе обстрела пострадали четыре человека. Двоих оперативно доставили в больницу в Белгороде. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Две женщины от госпитализации отказались.

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#Наталья Корявых#Кремль#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#Белгородская область#Шебекино#Дмитрий Песков
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