«Ситуация тревожная»: Песков прокомментировал обстрелы Белгородской области

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с обстрелами Белгородской области достаточно тревожная. По его словам, необходимые меры принимаются.
Он также сообщил, что никаких решений о введении в РФ военного положения не принималось. Подобных обсуждений не ведётся.
Тем временем Шебекино находится под обстрелами ВСУ. Ночью 31 мая, как рассказали местные жители, накрыло центр города. Пострадали как многоэтажки, так и административные здания.
В ходе обстрела пострадали четыре человека. Двоих оперативно доставили в больницу в Белгороде. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Две женщины от госпитализации отказались.