Школьники из Шебекино вынуждены прятаться в подвалах вместо подготовки к экзаменам

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Ученики 11 класса одной из Шебекинских школ просят помочь им и предоставить льготы для поступления в вуз из-за постоянных обстрелов. Дети вынуждены прятаться по подвалам вместо подготовки к экзаменам.
Ежедневно город подвергается обстрелам. С учителями периодически нет связи. Выпускникам приходится прятаться в укрытиях или ванных комнатах, чтобы не стать жертвами обстрелов.
«За последние пять дней у нас в Шебекинском округе было зарегистрировано 695 прилётов! Я считаю, что это просто кошмарная цифра, и нет никаких гарантий, что она перестанет расти. Нам кажется, это ужасающие и несправедливые условия для нашего образования», — пишет обратившийся парень.
Выпускники интересуются, как им в подобных условиях подготовиться к экзаменам и получить высокие баллы. Дети в других регионах спокойно готовятся к ЕГЭ. Тем временем проходные баллы в университетах не меняются.
«В чём здесь наша вина, почему нас не считают детьми, находящимися в трудной ситуации? Даже пока мы это пишем, слышим взрывы на улице, и нервная система уже настолько расшатана, что, простите, подпрыгиваем на стульях от страха», — продолжил молодой человек.
Школьники просят власти обратить внимание, а вступительные экзамены в вузах называют просто отмашкой. Они просят реальной помощи при поступлении. Ребята предлагают добавить им баллы ЕГЭ или снизить проходные баллы в вузах.
«А то получается, что нас кинули на произвол судьбы и сравнивают с детьми из других регионов, считая, что у нас нет проблем и мы можем выдавать такие же результаты. Это в корне несправедливо, и нечестно по отношению к нам, заложникам ситуации», — заключили выпускники.