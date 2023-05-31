Школьники из Шебекино вынуждены прятаться в подвалах вместо подготовки к экзаменам

«А то получается, что нас кинули на произвол судьбы и сравнивают с детьми из других регионов, считая, что у нас нет проблем и мы можем выдавать такие же результаты. Это в корне несправедливо, и нечестно по отношению к нам, заложникам ситуации», — заключили выпускники.