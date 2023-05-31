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Куда обращаться шебекинцам, которые хотят временно уехать из города из-за обстрелов

31 мая 2023, 11:49
Фото: 1MI

Шебекинцам помогут выехать за пределы Белгородской области

В округе начался дополнительный сбор заявок на размещение и отдых детей за пределами региона, сообщил глава муниципалитета Владимир Жданов.

Власти помогут шебекинцам выехать за пределы округа или области. Об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Жданов.

«Понимаю, что у многих из вас есть сомнения и переживания за свою безопасность или безопасность близких, кто-то хочет выехать за пределы округа или вывезти родных», — пишет Жданов.

В округе через школы начался дополнительный сбор заявок на размещение и отдых детей за пределами региона. Если выехать нужно взрослым, то такая возможность тоже есть. Проезд, организацию проживания и предоставление питания администрация возьмёт на себя.

Обратиться можно по номерам телефонов: 8(47248)3-29-22, 8(47248)3-29-55.

Фото: Telegram-канал Владимира Жданова
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Владимир Жданов#Общество#Помощь#Приграничье
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