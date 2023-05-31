Куда обращаться шебекинцам, которые хотят временно уехать из города из-за обстрелов

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Власти помогут шебекинцам выехать за пределы округа или области. Об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Жданов.
«Понимаю, что у многих из вас есть сомнения и переживания за свою безопасность или безопасность близких, кто-то хочет выехать за пределы округа или вывезти родных», — пишет Жданов.
В округе через школы начался дополнительный сбор заявок на размещение и отдых детей за пределами региона. Если выехать нужно взрослым, то такая возможность тоже есть. Проезд, организацию проживания и предоставление питания администрация возьмёт на себя.
Обратиться можно по номерам телефонов: 8(47248)3-29-22, 8(47248)3-29-55.