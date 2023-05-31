Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:33

Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

Изображение материала

«Шебекино не склоняется!»: с воодушевляющей речью выступил глава округа

31 мая 2023, 16:33
Фото: Скрин прямого эфира Владимира Жданова
Слова поддержки жителям округа Владимир Жданов сказал в вечернем прямом эфире. Он также сообщил, сколько повреждений округ получил за сегодняшний день.
Сюжет
СВО

Этим вечером глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов вышел к жителям в прямой эфир на несколько минут, чтобы рассказать о полученных за сегодняшний день повреждениях и ободрить всех шебекинцев воодушевляющей речью.

Шебекино не склоняется. Благодаря сильным людям, которые живут на этой земле, воспитывают своих детей, трудятся, восстанавливают родной дом. Потому что шебекинцы сильные духом. Пусть этот вечер и ближайшая ночь пройдёт без трагических новостей. Пусть его тишину нарушает только пением соловьёв. Берегите себя! А Шебекино действительно не склоняется.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

Помимо сильных слов поддержки, глава рассказал о тех повреждениях, которые были получены за сегодняшний день. Были повреждены:

— 72 автомобиля;

— 37 многоквартирных домов;

— 471 квартира и 29 частных домов.

Видео: Скрин прямого эфира Владимира Жданова
Школьники из Шебекино вынуждены прятаться в подвалах вместо подготовки к экзаменам
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские СМИ и медиа инициировали онлайн-акцию в поддержку ШебекиноВ белгородском Шебекино снаряд повредил дорогуТяжело раненный при обстреле ПВР в Шебекино пришёл в себяНакрыло весь центр города: подробности ночного обстрела Шебекино
#Александра Склярова#Видео#Приграничье#Общество#СВО#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов
Подпишитесь
Раненный при обстреле шебекинец рассказал о событиях страшной ночи
Сегодня, 13:54
Накрыло весь центр города: подробности ночного обстрела Шебекино
Сегодня, 06:58
Иск к Кольской ВЭС и спор «Экотранса» и ЦЭБа: из-за чего судится белгородский бизнес
Сегодня, 06:43
«Защита от захвата»: работники «Добрыни» рассказали о мошеннических схемах Фуглаева
Сегодня, 12:28
Тяжело раненный при обстреле ПВР в Шебекино пришёл в себя
Сегодня, 12:19
Эксперты Почта Банка обозначили лучшее время для открытия вклада
Сегодня, 07:07