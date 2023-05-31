«Шебекино не склоняется!»: с воодушевляющей речью выступил глава округа

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Этим вечером глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов вышел к жителям в прямой эфир на несколько минут, чтобы рассказать о полученных за сегодняшний день повреждениях и ободрить всех шебекинцев воодушевляющей речью.
Шебекино не склоняется. Благодаря сильным людям, которые живут на этой земле, воспитывают своих детей, трудятся, восстанавливают родной дом. Потому что шебекинцы сильные духом. Пусть этот вечер и ближайшая ночь пройдёт без трагических новостей. Пусть его тишину нарушает только пением соловьёв. Берегите себя! А Шебекино действительно не склоняется.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Помимо сильных слов поддержки, глава рассказал о тех повреждениях, которые были получены за сегодняшний день. Были повреждены:
— 72 автомобиля;
— 37 многоквартирных домов;
— 471 квартира и 29 частных домов.