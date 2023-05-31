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Ранним утром белгородцев предупредили об обстреле

31 мая 2023, 03:33
Фото: 1MI
СМС-оповещения получили жители Шебекино.
Сюжет
Обстрел

Утром 31 мая город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Жителям населённого пункта в 05:39 пришли СМС-оповещения об обстреле, где их также просили срочно спуститься в укрытия.

Официальной информации о последствиях обстрела пока нет.

Этой ночью Шебекино уже попадало под обстрел: СМС-оповещения от РСЧС жители получили в 03:21.

Через некоторое время о последствиях ночного обстрела рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, в результате атаки пострадала одна женщина, повреждены жилые дома, загорелся транспорт.

Женщина получила ранения при ночном обстреле Шебекино
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#Обстрел ВСУ#РСЧС#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Шебекино#Александра Склярова
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