Ранним утром белгородцев предупредили об обстреле

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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Updated Сегодня, 03:35
Утром 31 мая город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Жителям населённого пункта в 05:39 пришли СМС-оповещения об обстреле, где их также просили срочно спуститься в укрытия.
Официальной информации о последствиях обстрела пока нет.
Этой ночью Шебекино уже попадало под обстрел: СМС-оповещения от РСЧС жители получили в 03:21.
Через некоторое время о последствиях ночного обстрела рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, в результате атаки пострадала одна женщина, повреждены жилые дома, загорелся транспорт.