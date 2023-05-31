Раненый мужчина, «тревожная ситуация» и белгородские дети в Воронеже: итоги дня

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Мужчина, который получил ранение при обстреле Шебекино пришёл в себя и рассказал подробности страшной ночи. 30-летнему Илье в шею попал осколок и застрял в спине. Его жена и дети успели спрятаться и не пострадали.
Долгое время шебекинец не находил сил, чтобы встать. На помощь пришли соседи и вызвали скорую. С того момента пострадавший ничего не помнит. На текущий момент он находится в больнице в Белгороде.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с обстрелами Белгородской области. Как заявил представитель Кремля, ситуация с обстрелами региона достаточно тревожная, но необходимые меры принимаются.
Более того, Песков добавил, что никаких решений о введении в РФ военного положения не принималось — такие обсуждения не ведутся. Тем временем Белгородчина ежедневно попадает под огонь ВСУ.
В Воронежскую область уже привезли порядка 200 детей из обстреливаемого белгородского приграничья — Шебекинского и Грайворонского округов. Их разместили в лагере «Ландыш» в Семилукском районе.
Всего должны привезти 300 детей. Первые автобусы прибыли 31 мая. Ранее об этом договорились губернаторы регионов. Детей разместили в быстровозводимых домиках. Их возвели в середине мая.