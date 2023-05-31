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Раненный при обстреле шебекинец рассказал о событиях страшной ночи

31 мая 2023, 13:54
Фото: 1MI
30-летний Илья пострадал во время ночного обстрела Шебекино. В его шею попал осколок и застрял в спине. Благодаря своевременно оказанной помощи, мужчина остался жив.
Сюжет
Обстрел

30-летнему Илье в шею попал осколок и застрял в спине. Жена и ребёнок успели спрятаться, они не пострадали.

По словам пострадавшего, он проснулся ночью, услышав громкий взрыв. От сильного удара в доме выбило окна и стёкла. Жена Ильи сразу схватила ребёнка и спряталась в коридоре. Долгое время мужчина не находил сил, чтобы подняться. На помощь прибежали соседи, вызвали скорую. После раненый ничего не помнит.

Сейчас Илья находится во второй городской больнице Белгорода. Ему оказана необходимая медицинская помощь. По словам врачей, осколок от снаряда попал мужчине прямо в шею, после чего застрял в спине. Была большая потеря крови.

Супруга пострадавшего вместе с ребёнком находится у родственников, в безопасном месте. Они испытали стресс и получили ссадины.

По словам очевидцев, снаряд изначально попал в дерево, после отрикошетил и взорвался перед окнами жилого дома. Подробнее — в нашем Telegram-канале.

Напомнил, ранее город Шебекино попал под массированный обстрел со стороны ВСУ. Всё произошло около трёх часов ночи. Пострадало четыре человека.

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