Раненный при обстреле шебекинец рассказал о событиях страшной ночи

По словам пострадавшего, он проснулся ночью, услышав громкий взрыв. От сильного удара в доме выбило окна и стёкла. Жена Ильи сразу схватила ребёнка и спряталась в коридоре. Долгое время мужчина не находил сил, чтобы подняться. На помощь прибежали соседи, вызвали скорую. После раненый ничего не помнит.