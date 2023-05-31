ПВР для эвакуированных белгородцев развернули восемь регионов

Глава региона ответил, что только сегодняшним утром посещал Шебекино и видел, в каком состоянии сейчас находится город, пострадавший от обстрелов. Именно поэтому Вячеслав Гладков понимает желание многих жителей покинуть свои дома и уехать в безопасное место.