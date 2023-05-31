ПВР для эвакуированных белгородцев развернули восемь регионов

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
Шебекинский округ последние дни подвергается массированной атаке со стороны Украины, в результате чего есть и повреждения, и раненые. Из-за неспокойной обстановки многие жители бояться оставаться в регионе и хотят уехать в безопасное место.
Во время расширенного вечернего прямого эфира губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову поступило множество вопросов от жителей Шебекинского округа. Белгородцы интересовались у главы региона, куда можно уехать из округа.
Глава региона ответил, что только сегодняшним утром посещал Шебекино и видел, в каком состоянии сейчас находится город, пострадавший от обстрелов. Именно поэтому Вячеслав Гладков понимает желание многих жителей покинуть свои дома и уехать в безопасное место.
Губернатор сообщил белгородцам, что по всей области для жителей региона развёрнуто семь пунктов временного размещения, а губернаторы восьми регионов вызвались помочь эвакуированным белгородцам в предоставлении временного жилья. Чтобы власти помогли шебекенцам уехать, необходимо обратиться к главе Шебекинского округа Владимиру Жданову.
Я обратился к губернаторам Воронежа, Томска, Пензы, Калуги, Ярославля, Ставропольского края, Крыма, Северной Осетии. Все они с большой радостью откликнулись на просьбу. К примеру, сегодня 300 детей из Шебекинского городского округа уехали в Воронеж. Завтра 200 человек, семьи с мамами, бабушками и маленькими детьми, уезжают в Пензу, в субботу 300 детей из Грайворонского городского округа уезжают в Ярославль, 300 из Шебекинского городского округа — в Калугу. Сегодня с губернатором Липецкой области договорились, что около 200 человек местные власти примут в этом крае. Кроме того, 200 наших жителей размесят и в Томской области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области