Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:31

Published Сегодня, 18:31

Modified Сегодня, 18:33

Updated Сегодня, 18:33

Изображение материала

ПВР для эвакуированных белгородцев развернули восемь регионов

31 мая 2023, 18:31
Фото: 1MI
Белгородские власти готовы помочь жителям региона выехать в другие города, чтобы быть в безопасности. Подробности в прямом эфире сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пвр

Шебекинский округ последние дни подвергается массированной атаке со стороны Украины, в результате чего есть и повреждения, и раненые. Из-за неспокойной обстановки многие жители бояться оставаться в регионе и хотят уехать в безопасное место.

Во время расширенного вечернего прямого эфира губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову поступило множество вопросов от жителей Шебекинского округа. Белгородцы интересовались у главы региона, куда можно уехать из округа.

Глава региона ответил, что только сегодняшним утром посещал Шебекино и видел, в каком состоянии сейчас находится город, пострадавший от обстрелов. Именно поэтому Вячеслав Гладков понимает желание многих жителей покинуть свои дома и уехать в безопасное место.

Губернатор сообщил белгородцам, что по всей области для жителей региона развёрнуто семь пунктов временного размещения, а губернаторы восьми регионов вызвались помочь эвакуированным белгородцам в предоставлении временного жилья. Чтобы власти помогли шебекенцам уехать, необходимо обратиться к главе Шебекинского округа Владимиру Жданову.

Я обратился к губернаторам Воронежа, Томска, Пензы, Калуги, Ярославля, Ставропольского края, Крыма, Северной Осетии. Все они с большой радостью откликнулись на просьбу. К примеру, сегодня 300 детей из Шебекинского городского округа уехали в Воронеж. Завтра 200 человек, семьи с мамами, бабушками и маленькими детьми, уезжают в Пензу, в субботу 300 детей из Грайворонского городского округа уезжают в Ярославль, 300 из Шебекинского городского округа — в Калугу. Сегодня с губернатором Липецкой области договорились, что около 200 человек местные власти примут в этом крае. Кроме того, 200 наших жителей размесят и в Томской области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Промышленное предприятие загорелось после обстрела Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
«Шебекино не склоняется!»: с воодушевляющей речью выступил глава округаБелгородские СМИ и медиа инициировали онлайн-акцию в поддержку ШебекиноШкольники из Шебекино вынуждены прятаться в подвалах вместо подготовки к экзаменам
#Александра Склярова#Пвр#Пункты ПВР#Регионы#Безопасность#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Раненный при обстреле шебекинец рассказал о событиях страшной ночи
Сегодня, 13:54
«Шебекино не склоняется!»: с воодушевляющей речью выступил глава округа
Сегодня, 16:33
Иск к Кольской ВЭС и спор «Экотранса» и ЦЭБа: из-за чего судится белгородский бизнес
Сегодня, 06:43
«Защита от захвата»: работники «Добрыни» рассказали о мошеннических схемах Фуглаева
Сегодня, 12:28
Тяжело раненный при обстреле ПВР в Шебекино пришёл в себя
Сегодня, 12:19
Эксперты Почта Банка обозначили лучшее время для открытия вклада
Сегодня, 07:07