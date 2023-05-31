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Промышленное предприятие загорелось после обстрела Шебекино

31 мая 2023, 17:22
Фото: 1MI
Об этом в прямом эфире сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Вечером 31 мая жителям города Шебекино вновь стали приходить СМС-оповещения об обстреле. РСЧС просили спуститься белгородцев в укрытия.

Сообщения об обстреле пришли жителям во время вечернего прямого эфира губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. В ходе прямой линии он сообщил о повреждениях, которые появились после обстрела.

Ситуация в Шебекино лучше не становится. Идёт обстрел Шебекино, на одном из промышленных предприятий есть очаг возгорания. Сейчас закончу прямой эфир, и будем более детально разбираться в последствиях и мерах по ликвидации.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Подробности происшествия глава региона обещал сообщить позже.

Отметим, что это уже пятнадцатый обстрел Белгородской области за сутки и пятая атака на Шебекино.

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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#РСЧС#Разрушения#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Шебекино#Вячеслав Гладков
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