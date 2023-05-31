Промышленное предприятие загорелось после обстрела Шебекино

Posted 31 мая 2023, 17:22
Published 31 мая 2023, 17:22
Modified 31 мая 2023, 17:37
Updated 31 мая 2023, 17:37
Вечером 31 мая жителям города Шебекино вновь стали приходить СМС-оповещения об обстреле. РСЧС просили спуститься белгородцев в укрытия.
Сообщения об обстреле пришли жителям во время вечернего прямого эфира губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. В ходе прямой линии он сообщил о повреждениях, которые появились после обстрела.
Ситуация в Шебекино лучше не становится. Идёт обстрел Шебекино, на одном из промышленных предприятий есть очаг возгорания. Сейчас закончу прямой эфир, и будем более детально разбираться в последствиях и мерах по ликвидации.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Подробности происшествия глава региона обещал сообщить позже.
Отметим, что это уже пятнадцатый обстрел Белгородской области за сутки и пятая атака на Шебекино.