Прокуратура Белгородской области закупает бронежилеты и бронешлемы

Класс защиты бронежилета должен быть Бр4. Изделие должно подходить для размеров от 58 до 62 (рост 164-188 см, обхват груди 116-124 см). Бронежилет должен состоять из четырёх пластин: грудной и спинной класса защиты не менее Бр4 и двух боковых класса защиты не менее Бр2.