Прокуратура Белгородской области закупает бронежилеты и бронешлемы

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Согласно документам госзакупок, областная прокуратура ищет поставщиков, которые доставят бронежилеты и бронешлемы. На первый лот готовы максимально выделить 678 тысяч рублей, а на второй — 642 тысячи рублей.
Всего для обеспечения безопасности работников ведомства необходимо 23 бронежилета и столько же бронешлемов.
Класс защиты бронежилета должен быть Бр4. Изделие должно подходить для размеров от 58 до 62 (рост 164-188 см, обхват груди 116-124 см). Бронежилет должен состоять из четырёх пластин: грудной и спинной класса защиты не менее Бр4 и двух боковых класса защиты не менее Бр2.
Секции должны соединяться между собой в плечевой области и на поясе при помощи крепежно-регулировочной системы, обеспечивающей регулировку по росту. Все элементы системы должны быть оснащены технологическими захватами, предназначенными для удобства расстёгивания.
Кроме этого, изделие должно быть оснащено съёмными амортизационными подпорами для снижения запреградного действия (повреждения кожи и внутренних органов) и обеспечения вентиляции. А чехол должен быть изготовлен из прочной синтетической ткани и оснащён транспортно-разгрузочной системой ленточного типа «molle».
Масса одного бронежилета должна быть не более 15 кг.
Что касается бронешлемов, их класс защиты должен быть Бр1 или Бр2. Материал — бронесталь или сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Вес — не менее 1,7 кг, не более 1,9 кг. На изделии должны быть крепления под планку «Пикатини» и тепловизор.
Демпферные подушки внутри шлема должны быть выполнены с крепежом типа «Контакт» с возможностью подгонки шлема индивидуально. Размер головы — от 56 до 60.
Товары должны поставить на ул. Горького, 56а в Белгороде в течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 5 июня.