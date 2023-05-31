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Пострадавшим от обстрелов белгородским предпринимателям окажут федеральную поддержку

31 мая 2023, 06:11
Фото: 1MI
Правительство РФ утвердило меры поддержки имущественного характера для предпринимателей региона, лишившихся недвижимости в результате обстрелов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее постановление.
Сюжет
Бизнес

Белгородским предпринимателям окажут поддержку на федеральном уровне. Правительство РФ подписало постановление о мерах поддержки имущественного характера для предпринимателей региона, которые лишились недвижимости из-за обстрелов.

Документ предусматривает заключение договоров аренды без проведения торгов в отношении объектов государственной и муниципальной недвижимости с бизнесменами, потерявшими недвижимость из-за обстрелов ВСУ. Это касается и тех предпринимателей, чья собственность находится в населённых пунктах с режимом ЧС.

Федеральному агентству по управлению госимуществом поручили сформировать перечень недвижимости, в отношении которого можно заключать договоры аренды без торгов. Уточняется, что указанная недвижимость, за исключением земельных участков, должна быть в федеральной или муниципальной собственности.

Сроки аренды составят не менее двух, но не более пяти лет, однако заключить договор на новый срок всё-таки получится. Отсрочка по арендной плате составит один календарный год.

Обращения предпринимателей должны рассматриваться в течение десяти дней.

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#Наталья Корявых#Бизнес#Белгородская область#Правительство РФ#Меры поддержки#Обстрелы#Недвижимость#Предприниматели
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