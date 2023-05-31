Пострадавшим от обстрелов белгородским предпринимателям окажут федеральную поддержку

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
Белгородским предпринимателям окажут поддержку на федеральном уровне. Правительство РФ подписало постановление о мерах поддержки имущественного характера для предпринимателей региона, которые лишились недвижимости из-за обстрелов.
Документ предусматривает заключение договоров аренды без проведения торгов в отношении объектов государственной и муниципальной недвижимости с бизнесменами, потерявшими недвижимость из-за обстрелов ВСУ. Это касается и тех предпринимателей, чья собственность находится в населённых пунктах с режимом ЧС.
Федеральному агентству по управлению госимуществом поручили сформировать перечень недвижимости, в отношении которого можно заключать договоры аренды без торгов. Уточняется, что указанная недвижимость, за исключением земельных участков, должна быть в федеральной или муниципальной собственности.
Сроки аренды составят не менее двух, но не более пяти лет, однако заключить договор на новый срок всё-таки получится. Отсрочка по арендной плате составит один календарный год.
Обращения предпринимателей должны рассматриваться в течение десяти дней.