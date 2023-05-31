«Первый канал» показал репортаж про обстрел ПВР в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
В репортаже «Первого канала» рассказали про вчерашний обстрел пункта временного размещения в Шебекинском горокруге. Корреспондент показала разрушающийся от ежедневных обстрелов и артиллерийских ударов город, пообщалась с местными жителями. На всё это уделили 5:55 минут эфирного времени. Стоит отдать должное журналистам «Первого канала» — на этот раз название города «Шебекино» они произнесли правильно.
Ранее белгородские журналисты заметили, что в соцсетях федеральных СМИ фильтруются комментарии с упоминанием города.
Напомним, 30 мая один из пунктов временного размещения попал под обстрел ВСУ. В нём находились отселённые жители Шебекинского округа. Погиб мужчина. Ещё двое мирных жителей получили серьёзные ранения.