«Первый канал» показал репортаж про обстрел ПВР в Белгородской области

В репортаже «Первого канала» рассказали про вчерашний обстрел пункта временного размещения в Шебекинском горокруге. Корреспондент показала разрушающийся от ежедневных обстрелов и артиллерийских ударов город, пообщалась с местными жителями. На всё это уделили 5:55 минут эфирного времени. Стоит отдать должное журналистам «Первого канала» — на этот раз название города «Шебекино» они произнесли правильно.