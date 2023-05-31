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«Первый канал» показал репортаж про обстрел ПВР в Белгородской области

31 мая 2023, 08:53
На федеральном канале уделили почти 6 минут эфирного времени трагедии, произошедшей накануне в Шебекинском горокруге. Вечером 30 мая пункт временного размещения попал под обстрел ВСУ. Есть погибшие и раненые.
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Обстрел

В репортаже «Первого канала» рассказали про вчерашний обстрел пункта временного размещения в Шебекинском горокруге. Корреспондент показала разрушающийся от ежедневных обстрелов и артиллерийских ударов город, пообщалась с местными жителями. На всё это уделили 5:55 минут эфирного времени. Стоит отдать должное журналистам «Первого канала» — на этот раз название города «Шебекино» они произнесли правильно.

Ранее белгородские журналисты заметили, что в соцсетях федеральных СМИ фильтруются комментарии с упоминанием города.

Напомним, 30 мая один из пунктов временного размещения попал под обстрел ВСУ. В нём находились отселённые жители Шебекинского округа. Погиб мужчина. Ещё двое мирных жителей получили серьёзные ранения.

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#Таисия Некрасова#Обстрел#СВО#Шебекинский горокруг#Белгородская область#Шебекино#Приграничье#Разрушения#Пострадавшие#Происшествия#Общество#Спецоперация
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