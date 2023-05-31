Ограниченно годным и судимым россиянам могут дать возможность служить по контракту

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Ограниченно годным к службе россиянам могут разрешить заключить контракт с ВС РФ. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.
Уточняется, что расширенные возможности для службы по контракту будут действовать в период мобилизации, при военном положении и в военное время, пишет издание.
Более того, законопроект предусматривает аналогичное право для судимых лиц. Исключением станут лише те, кто судим за тяжкие преступления, пояснили в РИА «Новости».