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Ограниченно годным и судимым россиянам могут дать возможность служить по контракту

31 мая 2023, 14:14
Фото: 1MI
Соответствующий законопроект внесли в Госдуму глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Подробности сообщают «Народные новости».

Ограниченно годным к службе россиянам могут разрешить заключить контракт с ВС РФ. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Уточняется, что расширенные возможности для службы по контракту будут действовать в период мобилизации, при военном положении и в военное время, пишет издание.

Более того, законопроект предусматривает аналогичное право для судимых лиц. Исключением станут лише те, кто судим за тяжкие преступления, пояснили в РИА «Новости»

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#Наталья Корявых#Военная служба#Контрактники#Судимые#Общество#Россия#Андрей Картаполов#Законопроект
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