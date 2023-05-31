Накрыло весь центр города: подробности ночного обстрела Шебекино

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Сгоревшие автомобили и повреждённые дома — так в настоящий момент выглядит Шебекино после массированного обстрела ВСУ в три часа ночи. Видео с места ночного происшествия опубликовал Telegram-канал «Просто Михаил»: «Накрыло весь центр города. Сгоревшие автомобили, повреждённые дома. Вот такая вот ночь и утро в Шебекино».
Местная жительница рассказывает, что проснулась от взрывов ночью в 03:15: «Три раза был взрыв. У меня вся кровать в стекле. Нашла осколок на кровати. Сама цела».
Утром, не дожидаясь коммунальные службы, жители Шебекино начали самостоятельно расчищать проезжую часть и чистить тротуары от последствий обстрела.
В ходе обстрела ранило четыре человека, двое из них находятся в больнице. Погибших нет.
Стоит отметить, что Шебекино обстреляли «Градами». Повреждения зафиксировали в восьми многоэтажках, четырёх частных домах, в школе и двух административных зданиях. Также повреждено 12 автомобилей. Один магазин полностью сгорел.