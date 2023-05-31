Накрыло весь центр города: подробности ночного обстрела Шебекино

Сгоревшие автомобили и повреждённые дома — так в настоящий момент выглядит Шебекино после массированного обстрела ВСУ в три часа ночи. Видео с места ночного происшествия опубликовал Telegram-канал «Просто Михаил»: «Накрыло весь центр города. Сгоревшие автомобили, повреждённые дома. Вот такая вот ночь и утро в Шебекино».