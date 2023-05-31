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Накрыло весь центр города: подробности ночного обстрела Шебекино

31 мая 2023, 06:58
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
обстрел Шебекино

Очевидцы рассказали подробности ночного обстрела Шебекино

Ночью 31 мая произошёл массированный обстрел Шебекино. Есть повреждения в МКД и в административных зданиях. Сейчас местные жители самостоятельно расчищают проезжую часть и рассказывают подробности обстрела города ночью.
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Обстрел

Сгоревшие автомобили и повреждённые дома — так в настоящий момент выглядит Шебекино после массированного обстрела ВСУ в три часа ночи. Видео с места ночного происшествия опубликовал Telegram-канал «Просто Михаил»: «Накрыло весь центр города. Сгоревшие автомобили, повреждённые дома. Вот такая вот ночь и утро в Шебекино».

Местная жительница рассказывает, что проснулась от взрывов ночью в 03:15: «Три раза был взрыв. У меня вся кровать в стекле. Нашла осколок на кровати. Сама цела».

Утром, не дожидаясь коммунальные службы, жители Шебекино начали самостоятельно расчищать проезжую часть и чистить тротуары от последствий обстрела.

В ходе обстрела ранило четыре человека, двое из них находятся в больнице. Погибших нет.

Фото: Telegram-канал «Просто Михаил»

Стоит отметить, что Шебекино обстреляли «Градами». Повреждения зафиксировали в восьми многоэтажках, четырёх частных домах, в школе и двух административных зданиях. Также повреждено 12 автомобилей. Один магазин полностью сгорел.

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#Алина Харина#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Пострадавшие#Происшествия#Обстрел#Шебекино#Видео
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