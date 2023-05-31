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Награждение победителей премии РАСО-2023 прошло в Москве

31 мая 2023, 13:34
Фото: РАСО
В Москве в “Цифровом деловом пространстве” состоялась официальная церемония награждения лауреатов премии РАСО-2023. В рамках мероприятия были объявлены победители в нескольких номинациях.

В номинации "Перехват инициативы" победили следующие компании: "Вкусно - и точка" - за яркую ребрендинговую кампанию; VK - за создание в кратчайшие сроки официального российского магазина приложений для мобильных устройств на базе Android; МТС Travel - за создание имиджа не только качественного сервиса, но и эксперта на рынке путешествий, пишет rostovgazeta.ru.

В номинации "Бизнес-солидарность" за отстаивание коллективных интересов бизнеса и позицию в рамках защиты корпоративного бренда премию получили СОНР, адвокатское бюро KR&P и Национальный ESG-альянс.

Компания “Авито” была отмечена специальным призом председателя жюри за эффективную самоорганизацию отрасли.

В номинации "Большая повестка" лидерами стали “Росатом” (премия за реализацию проектов, связанных с долгосрочными приоритетами государства), “Сибур” (за сохранение устойчивости отрасли и ее консолидацию) и X5 Group (за обеспечение продовольственной стабильности в условиях кризиса).

В номинации "Идеальный шторм" (премия за сохранение и развитие репутационной платформы в условиях жестких внешних вызовов) победили “Тинькофф”, “Озон” и Московская биржа.

РУСАЛ, “Полюс” и ГК “Дело” были награждены в номинации "Переход на зеленый" за позитивные изменения в области экологической репутации.

В номинации "Социализация бизнеса" были отмечены компании, имеющие наиболее эффективные социальные программы. Это Х5 Group, “Авито” и Почта Банк.

“Росатом”, “Московский метрополитен” и НСПК получили призы в номинации "Разрыв шаблона" за решительную трансформацию образа, быстрое и позитивное изменение представлений о бренде.

В номинации "Большие амбиции" за репутационный прорыв в сегменте МСП премию получили винодельня “Мысхако”, “РостАгроСервис”, MarketGuru, Delorook и Divno.

В номинации "Для первого лица" за персональную репутацию руководителя бизнеса наградили Александра Дюкова (“Газпром нефть”), Федора Овчинникова (“Додо Пицца”) и Владимира Потанина (“Норникель”).

Премия РАСО была учреждена в 2021 году с целью популяризации подходов к решению сложных и нестандартных коммуникационных задач, связанных с повышением эффективности бизнеса. В этом году специальными партнерами премии стали “Авито” и “Тинькофф”. Информационным партнером выступил медиахолдинг 1MI.

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