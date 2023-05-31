Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
На месте соединения России, Украины и Белоруссии взорвали дорогу. У «трёх сестёр» на пересечении границ Брянской, Черниговской и Гомельской областей решили уничтожить потенциально опасную трассу.
Как пишет издание, взорвали дорогу, которая идёт от монумента Дружбы на Украину — в Черниговскую область. Таким образом планируется обезопасить территорию Союзного государства от вторжения тяжёлой бронетехники ВСУ.
Ранее около «Трёх сестёр» проводились праздники трёх славянских районов.
Тем временем ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. Снаряд упал на дорогу в Борисовском районе на окраине села Богун-Городок. Пострадал один человек. Осколками зацепило как его, так и автомобиль.