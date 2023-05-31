Металлоинвест огласил победителей конкурса «Вместе! С моим городом» – 2023

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Общий грантовый фонд — более 9 млн рублей, включая спонсорскую поддержку малого бизнеса. При этом, вдвое увеличена сумма гранта для физлиц – до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц она составила до 400 тыс. рублей.
В новом сезоне концепция конкурса «Вместе! С моим городом» была обновлена. Главные изменения коснулись номинаций – теперь их пять вместо восьми. А одна из них – «Город для жизни» – в качестве пилота проходит в новом формате на территории Губкина. Самыми востребованными стали номинации: «Культурный город» (20 проектов), «Умный город» (12 проектов) и «Спортивный город» (10 проектов).
С 1 июня по 30 ноября 2023 года пройдёт реализация грантовых проектов. А в самое ближайшее время состоится церемония награждения их авторов.
Список победителей «Вместе! С моим городом» — 2023 в Губкине: