Металлоинвест огласил победителей конкурса «Вместе! С моим городом» – 2023

В новом сезоне концепция конкурса «Вместе! С моим городом» была обновлена. Главные изменения коснулись номинаций – теперь их пять вместо восьми. А одна из них – «Город для жизни» – в качестве пилота проходит в новом формате на территории Губкина. Самыми востребованными стали номинации: «Культурный город» (20 проектов), «Умный город» (12 проектов) и «Спортивный город» (10 проектов).