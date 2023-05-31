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Металлоинвест огласил победителей конкурса «Вместе! С моим городом» – 2023

31 мая 2023, 11:24
Фото: Металлоинвест
В конце мая конкурсная комиссия представила список победителей 8-го сезона грантового конкурса Металлоинвеста «Вместе! С моим городом». В него вошли 47 социальных проектов, поданных от инициативных граждан и организаций Губкина, Старого Оскола и Железногорска. Всего на конкурс поступило 259 заявок.

Общий грантовый фонд — более 9 млн рублей, включая спонсорскую поддержку малого бизнеса. При этом, вдвое увеличена сумма гранта для физлиц – до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц она составила до 400 тыс. рублей.

В новом сезоне концепция конкурса «Вместе! С моим городом» была обновлена. Главные изменения коснулись номинаций – теперь их пять вместо восьми. А одна из них – «Город для жизни» – в качестве пилота проходит в новом формате на территории Губкина. Самыми востребованными стали номинации: «Культурный город» (20 проектов), «Умный город» (12 проектов) и «Спортивный город» (10 проектов).

С 1 июня по 30 ноября 2023 года пройдёт реализация грантовых проектов. А в самое ближайшее время состоится церемония награждения их авторов.

 Список победителей «Вместе! С моим городом» — 2023 в Губкине:

  1. «АРТ-стенка» — Антоненко Елена Николаевна
  2. «QультуRный код малой родины» —МБУК «Территориальный организационно-методический центр народного творчества»
  3. «Маршрут Победы» — МБУК «Губкинский краеведческий музей»
  4. «Экоигры» — ПО БОО ОПРК «Профорганизация ЦБС г. Губкина»
  5. «Путешествие к центру руды» — МБУДО «Станция юных туристов»
  6. «Инженерное лето» — МБОУ «Образовательный комплекс «СтартУМ»
  7. «Шаг за шагом в мир профессий» — МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №19 «Светлячок»
  8. «По следам мамонта» — МБУДО «Станция юных натуралистов»
  9. «Встречи в ШКАФУ» — Дорошенко Карина Юрьевна
  10. «Медиашкола «НеПРЕССные новости» — МАУ «Губкинский телерадиокомитет»
  11. «Давай друЖИТЬ!» — МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №39 «Золотая рыбка»
  12. «Кроссфит. Спорт сильных» — Смирнов Владимир Николаевич
  13. «Супермозг» — МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 «Ивушка».
#Алина Харина#Металлоинвест#Общество#Белгородская область
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