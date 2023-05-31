Лагерь «Артек» примет на летний отдых 250 юных белгородцев из приграничья

Posted Сегодня, 19:16
Published Сегодня, 19:16
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Updated Сегодня, 19:22
Сегодня, 31 мая, глава Белгородской области Вячеслав Гладков провёл расширенный прямой эфир «10 вопросов губернатору», в ходе которого сообщил об увеличении количества путёвок в лагеря.
Так, стало известно, что порядка 250 детей из приграничья отправятся этим летом в лагерь «Артек». Такое решение принял министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
250 мест в «Артек» предоставлено. Мы сейчас разбираемся, в какие смены. В первую очередь, будем отправлять ребят из приграничных территорий. Надеемся, что и дети из Белгорода смогут посетить этот лагерь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона уже поручил министру образования региона Андрею Милёхину предоставить дополнительные путёвки в лагеря, чтобы все дети из Шебекинского и Грайворонского округов смогли отдохнуть этим летом в оздоровительных центрах.
Также Вячеслав Гладков рассказал, что 300 детей, которые сегодня отправились в лагеря Воронежской области, остановились в учреждении детского отдыха. Он находится в лесном массиве рядом с берегом реки Дон.