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Корпоративные волонтёры Металлоинвеста приняли участие в акции «Марафон рек»

31 мая 2023, 11:40
Фото: Валерия Воронова
20 мая 135 корпоративных волонтёров Металлоинвеста объединились в рамках федеральной акции «Марафон рек», которая одновременно прошла в десятках городов России.

Для уборки было выбрано три локации вдоль рек Осколец и Погарщина в Губкине, Старом Осколе и Железногорске. Общая площадь составила около трёх км2, включая прибрежную и прилегающую территории.

Во время акции было собрано около 27 м³ отходов: пластика, стекла и другого крупногабаритного мусора.

«Марафон рек» — федеральный флешмоб, инициированный президентом России, в рамках национального проекта «Экология». Проводится с 2021 года по всей стране и объединяет неравнодушных людей и представителей бизнеса для сохранения родной природы.

Мероприятие призвано вовлечь людей в экологическую повестку и привлечь внимание жителей регионов к проблеме раздельного сбора отходов и сохранения природы родного края.

В 2022 году в 68 регионах страны прошло более 16 тысяч мероприятий по очистке от мусора берегов водных объектов. В акциях приняли участие 850 502 добровольца.

#марафонрек #вместесметаллоинвестом #вместеспризванием

#Алина Харина#Металлоинвест#Общество#Белгородская область
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