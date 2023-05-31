Когда ожидать магнитные бури в Белгородской области в июне

Стоит отметить, что магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей. В дни геомагнитных возмущений рекомендуется чаще измерять давление, избегать стресса, шума, больше времени проводить на природе и не злоупотреблять алкоголем. Также стоит воздержаться от длительных поездок.