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Когда ожидать магнитные бури в Белгородской области в июне

31 мая 2023, 06:10
Фото: 1MI
В России ожидаются четыре интенсивные магнитные бури в первом месяце лета.

В июне предполагается, что сильные магнитные бури накроют Землю 2 и 3 июня, 18 и 19 июня, а также 27 и 30 июня. В остальные дни будет наблюдаться обычная геомагнитная обстановка.

Так, 2, 19 и 30 июня ожидают магнитные бури в три балла. К вечеру 19 июня интенсивность бури увеличится до четырёх баллов.

Другие синоптики отмечают, что в начале июня 2023 года ожидаются незначительные магнитные бури, а к середине месяца ожидаются уже слабые магнитные бури.

По данным портала «Гисметео», в Белгороде в первый летний день будут наблюдаться небольшие геомагнитные возмущения.

Стоит отметить, что магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей. В дни геомагнитных возмущений рекомендуется чаще измерять давление, избегать стресса, шума, больше времени проводить на природе и не злоупотреблять алкоголем. Также стоит воздержаться от длительных поездок.

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#Алина Харина#Магнитные бури#Прогноз#Общество#Белгородская область
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