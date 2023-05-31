Когда ожидать магнитные бури в Белгородской области в июне

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
В июне предполагается, что сильные магнитные бури накроют Землю 2 и 3 июня, 18 и 19 июня, а также 27 и 30 июня. В остальные дни будет наблюдаться обычная геомагнитная обстановка.
Так, 2, 19 и 30 июня ожидают магнитные бури в три балла. К вечеру 19 июня интенсивность бури увеличится до четырёх баллов.
Другие синоптики отмечают, что в начале июня 2023 года ожидаются незначительные магнитные бури, а к середине месяца ожидаются уже слабые магнитные бури.
По данным портала «Гисметео», в Белгороде в первый летний день будут наблюдаться небольшие геомагнитные возмущения.
Стоит отметить, что магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей. В дни геомагнитных возмущений рекомендуется чаще измерять давление, избегать стресса, шума, больше времени проводить на природе и не злоупотреблять алкоголем. Также стоит воздержаться от длительных поездок.