Когда белгородским девятиклассникам смогут выдать аттестаты?

Белгородка в ходе расширенного прямого эфира «10 вопросов губернатору» спросила у Вячеслава Гладкова, когда девятиклассникам начнут выдавать аттестаты. Дату их вручения перенесли из-за того, что отличникам всё-таки будут выдавать красные аттестаты — сейчас их переделывают, а точная дата всё равно не известна.