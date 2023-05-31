Когда белгородским девятиклассникам смогут выдать аттестаты?

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Белгородка в ходе расширенного прямого эфира «10 вопросов губернатору» спросила у Вячеслава Гладкова, когда девятиклассникам начнут выдавать аттестаты. Дату их вручения перенесли из-за того, что отличникам всё-таки будут выдавать красные аттестаты — сейчас их переделывают, а точная дата всё равно не известна.
Родители переживают, так как хотят уехать из области, но не могут — ведь аттестат их детям до сих пор не выдали.
Но губернатор области успокоил белгородцев и сообщил, что синие аттестаты можно забрать хоть завтра.
Вы можете его получить, если Ваш ребёнок не ждёт красный аттестат. Если синий, обращаетесь по месту учёбу или к заместителю Андрею Милёхину, Вам его выдадут. Если красный, придётся немного подождать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области