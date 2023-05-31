Иск к Кольской ВЭС и спор «Экотранса» и ЦЭБа: из-за чего судится белгородский бизнес

Исследовав доводы, суд не нашёл оснований для удовлетворения заявления о принятии обеспечительных мер. Определение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области. При этом по делу о задолженности стороны встретятся на собеседовании 20 июня.