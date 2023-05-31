Иск к Кольской ВЭС и спор «Экотранса» и ЦЭБа: из-за чего судится белгородский бизнес

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
Компания «Лимон плюс» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к индивидуальному предпринимателю Станиславу Токареву и попросила взыскать неосновательное обогащение в размере 6 млн рублей. Суд иск принял. Собеседование состоится 22 июня.
Справка. Фирма «Лимон плюс» работает в Воронежской области с 2017 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель — Дмитрий Родионов, а бенефициар (он же владелец) — Павел Тапашиди. По итогам 2022 году убыток предприятия составил 8,2 млн рублей.
Фирма СК «36-Групп» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к УКС Белгородской области. Истец попросил взыскать 25 млн рублей. Заявление суд принял и вызвал стороны на собеседование на 29 июня.
Справка. Компания СК «36-Групп» зарегистрирована в Воронеже в 2019 году. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель — Самандар Искандаров. Ему же принадлежит 50% доли в УК компании. Ещё 50% числятся за Дмитрием Удовенко. В 2022 году чистая прибыль предприятия составила 2,2 млн рублей.
В Арбитражный суд Белгородской области обратилась компания «Многогранники». Она попросила взыскать с Дирекции ЮЗР задолженность по договору субподряда в размере 13 млн рублей и неустойку в размере 3 млн рублей, продолжив начисление до фактического исполнения обязательства.
Также истец заявил ходатайство о принятии обеспечительных мер — наложить арест на денежные средства Дирекции ЮЗР в пределах суммы основного долга.
Исследовав доводы, суд не нашёл оснований для удовлетворения заявления о принятии обеспечительных мер. Определение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области. При этом по делу о задолженности стороны встретятся на собеседовании 20 июня.
Справка. Специализированный застройщик «Дирекция ЮЗР» работает в Белгороде с 2007 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель — Игорь Умнов. По итогам 2022 года убыток компании составил 63 млн рублей.
Компания «Многогранники» зарегистрирована в Белгороде с 2017 года. Отрасль — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Руководитель и бенефициар — Юрий Иванов. В 2022 году чистая прибыль предприятия превысила 12 млн рублей.
Фонд поддержки ИЖС обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Ремстрой» и попросил взыскать неотработанный аванс по государственным контрактам в размере 36 млн рублей. Исковое заявление суд принял. Собеседование состоится 19 июня.
Справка. Компания «Ремстрой» работает в Москве с 2017 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Александр Севрюков. Чистая прибыль организации по итогам 2022 года составила 908 тысяч рублей.
Предприятие «ТХМ» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к организации «Кольская ВЭС». Истец попросил взыскать основной долг по договору подряда в размере 83 млн рублей, пени в размере 201 млн рублей и неосновательно приобретённые денежные средства в размере 88 млн рублей. Иск суд принял и вызвал стороны на собеседование на 15 июня.
Справка. Предприятие »Теплохиммонтаж» работает в Старооскольском горокруге с 1997 года. Отрасль — строительные специализированные работы, не включённые в другие группировки. Руководитель — Игорь Кузин. За 2022 год чистая прибыль организации составила 125 млн рублей.
Организация «Кольская ВЭС» зарегистрирована в Мурманской области с 2011 года. Головная компания — ПАО «Эл5-Энерго». Предприятие занимается производством электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности. Руководитель — Александр Панов. Убыток организации за 2022 год составил 9,4 млрд рублей.
Компания «Дорстрой31» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с исковым заявлением к фирме «Автострада» и попросила взыскать 27 млн рублей задолженности по договору поставки, процентов за пользование чужими деньгами (1,6 млн рублей), задолженность по договору строительного субподряда (6,9 млн рублей), неустойку (1,4 млн рублей), задолженность по договору на оказание услуг средствами механизации (6 млн рублей). Одновременно истец заявил ходатайство о предоставлении отсрочки по уплате госпошлины.
Суд иск принял, возбудил производство по делу и предоставил отсрочку уплаты госпошлины. Стороны встретятся на собеседовании 19 июня.
Справка. Фирма «Дорстрой31» работает в Белгороде с 2017 года. Компания занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Руководитель — Сергей Меликов, а бенефициар — Виктория Воронкина. Ей и принадлежит организация. За 2022 года фирма отчиталась о чистой прибыли в размере 31 млн рублей.
Компания «Автострада» зарегистрирована в Белгороде в 2014 году. Отрасль — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Руководитель и бенефициар — Андрей Фарафонов. Убыток фирмы по итогам 2022 года составил 1,9 млн рублей.
Компания «КМЗ» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к АО «Комбинат КМАруда» и попросила взыскать 20 млн рублей долга по договору поставки, неустойку с последующим начислением по день фактического исполнения обязательства. Суд иск принял. Стороны вызвали на собеседование на 20 июня.
Справка. АО «Комбинат КМАруда» работает в Губкине с 1993 года. Предприятие занимается добычей железных руд подземным способом. Управляющая компания — УК «ПМХ». По данным за 2021 год комбинат принадлежал фирме «Кокс» из Кемерово. По итогам 2021 года чистая прибыль предприятия составила 6,6 млрд рублей.
«Кемеровский машиностроительный завод» зарегистрирован в Кемеровской области в 2015 году. Предприятие занимается производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Руководитель и бенефициар — Сергей Колотов. За 2022 год чистая прибыль предприятия составила 5,7 млн рублей.
Предприятие ПАО «КМЗ» обратилось в суд с иском к Татьяне Голубенко. Заявление поступило 29 мая. Сумма иска — 6,6 млн рублей. Дело рассматривается в суде первой инстанции в разделе «корпоративные споры».
Справка. «Карачаровский механический завод» зарегистрирован в Москве в 1993 году. Предприятие занимается производством лифтов, скриповых подъёмников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек. Руководитель — Дмитрий Холев. В марте 2022 года юрлицо признали банкротом. Убыток организации по итогам 2022 года составил 4 млрд рублей.
В Арбитражный суд Белгородской области обратился Белоблводоканал. Ответчиком выступило ПАО «Квадра-Генерирующая компания». Иск подали 29 мая на 40,8 млн рублей. В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции.
Справка. ПАО «Квадра-Генерирующая компания» зарегистрировано в Туле в 2005 году. Головная компания — АО «Рир». Предприятие занимается производством пара и горячей воды тепловыми электростанциями. Руководитель — Ксения Сухотина. По итогам ушедшего года убыток предприятия составил 5,1 млрд рублей.
Белгородский областной водоканал является государственным предприятием, которое зарегистрировано в Белгороде с 2019 года. Учредитель — минимущества Белгородской области. Генеральный директор — Александр Николаев. В 2022 году убыток организации составил 313 млн рублей.
ИП Вадим Красников обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Глория» и попросил взыскать неосновательное обогащение в размере 5 млн рублей. Одновременно истец заявил ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины. Суд ходатайство удовлетворил, иск принял и вызвал стороны на собеседование на 9 августа.
Справка. Фирма «Глория» работает в Яковлевском горокруге с 2007 года. Отрасль — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Руководитель и бенефициар — Евгений Фомичёв. По итогам 2022 года чистая прибыль организации составила 367 тысяч рублей.
Транспортная компания «Экотранс» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ЦЭБу. Истец попросил взыскать задолженность по договору в размере 43 млн рублей и расходы по уплате госпошлины в размере 200 тысяч рублей.
Суд иск принял и возбудил производство по делу. Предварительное судебное заседание состоится 6 июля.
Справка. Транспортная компания «Экотранс» работает в Белгороде с 2002 года и занимается перевозкой грузов специализированными автотранспортными средствами. Руководитель и бенефициар — Николай Шеин. Ему же принадлежит 65% доли в УК компании. Ещё 35% числится за Юной Гилядовой. За 2022 год чистая прибыль фирмы составила 1,2 млн рублей.
Центр экологической безопасности зарегистрирован в Белгороде в 2016 году. Компания занимается обработкой и утилизацией опасных отходов. Руководитель — Сергей Дуюн. Учредитель — минимущества Белгородской области. Убыток предприятия по итогам 2022 года составил 281 млн рублей.