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Игорь Маковский и Вячеслав Гладков обсудили оперативную ситуацию в регионе

31 мая 2023, 07:53
Фото: Пресс-служба филиала ПАО«Россети Центр» - «Белгородэнерго»
В ходе рабочей встречи, прошедшей в Центре управления сетями «Белгородэнерго», губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский оценили оперативную ситуацию в регионе.

Игорь Маковский сообщил губернатору о восстановлении электроснабжения потребителей Шебекинского городского округа, нарушенного в результате огневого воздействия. Также стороны обсудили актуальные вопросы безопасности персонала энергокомпании при проведении работ и защиты электросетевых объектов в условиях высокого уровня террористической опасности.

«В числе приоритетных задач, которые мы обсудили, — обеспечение защищенности персонала и электросетевых объектов, где в сложнейших условиях трудятся энергетики. Приняли конкретные решения, как максимально обезопасить наших людей, какие меры для этого предпринять — выбрали стратегию, работаем», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» и «Россети Приволжье» Игорь Маковский.

Фото: Пресс-служба филиала ПАО«Россети Центр» - «Белгородэнерго»

«Повод для встречи тревожный, хотелось бы встречаться совершенно при других обстоятельствах. Но такова реальность, в которой наша первостепенная задача — обеспечить максимальную надежность электроснабжения жителей Белгородской области. Сделать это можно только сообща, в тесной связке Правительства региона и ПАО „Россети Центр“», — отметил Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

#Алина Харина#Белгородэнерго#Общество#Белгородская область
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