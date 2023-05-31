Игорь Маковский и Вячеслав Гладков обсудили оперативную ситуацию в регионе

«Повод для встречи тревожный, хотелось бы встречаться совершенно при других обстоятельствах. Но такова реальность, в которой наша первостепенная задача — обеспечить максимальную надежность электроснабжения жителей Белгородской области. Сделать это можно только сообща, в тесной связке Правительства региона и ПАО „Россети Центр“», — отметил Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.