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Гладков провёл встречу с командирами белгородской самообороны

30 мая 2023, 21:37
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области провёл совещание с командирами батальонов. Белгородцев ждёт боевое сплачивание.

30 мая прошла встреча губернатора Белгородской области с командиром полка и командирами батальонов самообороны. После этого стало известно, что в скором времени участники самообороны пройдут боевое сплачивание.

Такое обучение предстоит группе из ста человек. Пройдут мероприятие на базе воинской части Министерства обороны. Находятся такие части в разных регионах России — где именно предстоит белгородцам проходить боевое сплачивание, губернатор не уточнил.

Вячеслав Гладков также отметил, что территориальную самооборону в Белгородской области обеспечивают всем, чем могут: «начиная от летней, осенней, зимней формы, касок и бронежилетов и заканчивая допоборудованием, таким, как коптеры, рации, бинокли, металлоискатели, аптечки первого эшелона и многое другое». Тем не менее, губернатор хочет улучшить оснащение белгородских отрядов.

В Белгородской области прорабатывают вопрос о вооружении самообороны
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#Артем Черненко#Самооборона#Спецоперация#Территориальная самооборона#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Минобороны
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