Гладков провёл встречу с командирами белгородской самообороны

Вячеслав Гладков также отметил, что территориальную самооборону в Белгородской области обеспечивают всем, чем могут: «начиная от летней, осенней, зимней формы, касок и бронежилетов и заканчивая допоборудованием, таким, как коптеры, рации, бинокли, металлоискатели, аптечки первого эшелона и многое другое». Тем не менее, губернатор хочет улучшить оснащение белгородских отрядов.