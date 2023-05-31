Гладков провёл встречу с командирами белгородской самообороны

Posted Сегодня, 21:37
Published Сегодня, 21:37
Modified Сегодня, 21:39
Updated Сегодня, 21:39
30 мая прошла встреча губернатора Белгородской области с командиром полка и командирами батальонов самообороны. После этого стало известно, что в скором времени участники самообороны пройдут боевое сплачивание.
Такое обучение предстоит группе из ста человек. Пройдут мероприятие на базе воинской части Министерства обороны. Находятся такие части в разных регионах России — где именно предстоит белгородцам проходить боевое сплачивание, губернатор не уточнил.
Вячеслав Гладков также отметил, что территориальную самооборону в Белгородской области обеспечивают всем, чем могут: «начиная от летней, осенней, зимней формы, касок и бронежилетов и заканчивая допоборудованием, таким, как коптеры, рации, бинокли, металлоискатели, аптечки первого эшелона и многое другое». Тем не менее, губернатор хочет улучшить оснащение белгородских отрядов.