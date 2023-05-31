Гладков доложил президенту России об обстановке в Белгородской области

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Сегодня, 31 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провёл расширенный вечерний прямой эфир. Линия должна была начаться в 19:00, однако началась позже на полчаса. Оказалось, что причиной стал разговор главы региона с президентом России Владимиром Путиным: губернатор рассказал о текущей обстановке в области.
Сегодня ещё на полчаса задержал прямой эфир. Докладывал президенту РФ Владимиру Путину о текущей оперативной обстановке.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что за сегодняшний день регион попал под обстрел ВСУ 15 раз. Зафиксированы множественные повреждения, четверо белгородцев пришлось госпитализировать.