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Гладков доложил президенту России об обстановке в Белгородской области

31 мая 2023, 17:34
Фото: Соцсети губернатора
Из-за этого прямой эфир губернатора области немного задержался.

Сегодня, 31 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провёл расширенный вечерний прямой эфир. Линия должна была начаться в 19:00, однако началась позже на полчаса. Оказалось, что причиной стал разговор главы региона с президентом России Владимиром Путиным: губернатор рассказал о текущей обстановке в области.

Сегодня ещё на полчаса задержал прямой эфир. Докладывал президенту РФ Владимиру Путину о текущей оперативной обстановке.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что за сегодняшний день регион попал под обстрел ВСУ 15 раз. Зафиксированы множественные повреждения, четверо белгородцев пришлось госпитализировать.

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#Александра Склярова#Президент#Президент рф#Оперативная обстановка#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Владимир Путин
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