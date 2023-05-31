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Экс-директор школы под Белгородом украла оттуда ноутбуки и проектор

31 мая 2023, 13:46
Фото: 1MI
Сумма причинённого ущерба составила 140 тыс. рублей. Женщину признали виновной, сообщили в региональной прокуратуре.

Бывшего директора школы в Белгородском районе осудили за хищение оттуда трёх ноутбуков и проектора. Сумма ущерба составила 140 тыс. рублей. Женщину признали виновной в хищении чужого имущества с использованием служебного положения.

Руководитель образовательного учреждения в разные периоды времени испытывала материальные трудности и поэтому похищала имущество школы. Украденное экс-директор продавала в комиссионных магазинах.

Осуждённая полностью признала свою вину. Более того, белгородка воспитывает несовершеннолетнего ребёнка. Она получила 2,5 года условно с аналогичным испытательным сроком. Также удовлетворили исковые требования о взыскании причиненного государству ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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#Наталья Корявых#Прокуратура#Образование#Белгородская область#Белгородский район#Директор#Условный срок
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