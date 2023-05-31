Экс-директор школы под Белгородом украла оттуда ноутбуки и проектор

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Бывшего директора школы в Белгородском районе осудили за хищение оттуда трёх ноутбуков и проектора. Сумма ущерба составила 140 тыс. рублей. Женщину признали виновной в хищении чужого имущества с использованием служебного положения.
Руководитель образовательного учреждения в разные периоды времени испытывала материальные трудности и поэтому похищала имущество школы. Украденное экс-директор продавала в комиссионных магазинах.
Осуждённая полностью признала свою вину. Более того, белгородка воспитывает несовершеннолетнего ребёнка. Она получила 2,5 года условно с аналогичным испытательным сроком. Также удовлетворили исковые требования о взыскании причиненного государству ущерба.
Приговор пока не вступил в законную силу.