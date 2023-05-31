Четырнадцатый обстрел за сутки: ВСУ вновь обстреляли белгородское село

За сутки Белгородская область попадает под обстрел ВСУ уже в 14 раз. Самое первое сообщение об обстреле получили жители Шебекино в 03:21, затем — в 05:39. Также город подвергся атаке несколько раз в обед. В Шебекинском округе под обстрел дважды попало село Муром.