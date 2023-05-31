Четырнадцатый обстрел за сутки: ВСУ вновь обстреляли белгородское село

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Сегодня, 31 мая, в 18:07 жители села Новая Таволжанка Шебекинского округа получили СМС-оповещения об обстреле. РСЧС попросили белгородцев срочно спуститься в укрытия.
За сутки Белгородская область попадает под обстрел ВСУ уже в 14 раз. Самое первое сообщение об обстреле получили жители Шебекино в 03:21, затем — в 05:39. Также город подвергся атаке несколько раз в обед. В Шебекинском округе под обстрел дважды попало село Муром.
Кроме того, ВСУ трижды атаковали село Козинка в Грайворонском округе. СМС-оповещения получили и жители села Новопетровка в Валуйском округе, села Богун-Городок в Борисовском районе, а также сёл Графовка и Репяховка в Краснояружском районе.