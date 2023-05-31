Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:24

Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Изображение материала

Четырнадцатый обстрел за сутки: ВСУ вновь обстреляли белгородское село

31 мая 2023, 15:24
Фото: 1MI
На этот раз под обстрел попала Новая Таволжанка в Шебекинском округе.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 31 мая, в 18:07 жители села Новая Таволжанка Шебекинского округа получили СМС-оповещения об обстреле. РСЧС попросили белгородцев срочно спуститься в укрытия.

За сутки Белгородская область попадает под обстрел ВСУ уже в 14 раз. Самое первое сообщение об обстреле получили жители Шебекино в 03:21, затем — в 05:39. Также город подвергся атаке несколько раз в обед. В Шебекинском округе под обстрел дважды попало село Муром.

Кроме того, ВСУ трижды атаковали село Козинка в Грайворонском округе. СМС-оповещения получили и жители села Новопетровка в Валуйском округе, села Богун-Городок в Борисовском районе, а также сёл Графовка и Репяховка в Краснояружском районе.

Раненный при обстреле шебекинец рассказал о событиях страшной ночи
Узнать подробнее
Читайте также:
Тяжело раненный при обстреле ПВР в Шебекино пришёл в себяТяжело раненный при обстреле ПВР в Шебекино пришёл в себяКуда обращаться шебекинцам, которые хотят временно уехать из города из-за обстрелов
#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#РСЧС#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг
Подпишитесь
Раненный при обстреле шебекинец рассказал о событиях страшной ночи
Сегодня, 13:54
Накрыло весь центр города: подробности ночного обстрела Шебекино
Сегодня, 06:58
Иск к Кольской ВЭС и спор «Экотранса» и ЦЭБа: из-за чего судится белгородский бизнес
Сегодня, 06:43
«Защита от захвата»: работники «Добрыни» рассказали о мошеннических схемах Фуглаева
Сегодня, 12:28
Тяжело раненный при обстреле ПВР в Шебекино пришёл в себя
Сегодня, 12:19
Эксперты Почта Банка обозначили лучшее время для открытия вклада
Сегодня, 07:07