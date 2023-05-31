Четыре человека пострадали при ночном обстреле Шебекино

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Ночью 31 мая под обстрел ВСУ попал город Шебекино: массированная атака началась в 03:15. Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщал об одной пострадавшей в результате атаки, однако утром стало известно, что раненых больше, а погибших нет.
О количестве пострадавших при обстреле Шебекино сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Двое были оперативно доставлены в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжёлое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья. Сейчас врачами проводятся все необходимые обследования. Еще две женщины отказались от госпитализации, им оказана помощь на месте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Кроме того, глава региона сообщил, что уже 31 мая всех детей будут вывозить из Шебекинского и Грайворонского округов. Первые 300 детей сегодня отправятся в лагеря Воронежской области.