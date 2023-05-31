Четыре человека пострадали при ночном обстреле Шебекино

Ночью 31 мая под обстрел ВСУ попал город Шебекино: массированная атака началась в 03:15. Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщал об одной пострадавшей в результате атаки, однако утром стало известно, что раненых больше, а погибших нет.