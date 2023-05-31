Белгородское село утром попало под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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31 мая в 07:42 жителям села Козинка Грайворонского округа пришли СМС-оповещения от РСЧС об обстреле. Белгородцев попросили срочно спуститься в укрытия.
Информации о каких-либо последствиях обстрела пока нет.
Также этой ночью и утром ВСУ обстреляли город Шебекино: жителям пришли СМС-оповещения в 03:21 и в 05:39. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате ночной атаки на Шебекино пострадали четыре человека, двое из них были доставлены в больницу.
Также есть различные повреждения в восьми многоквартирных домах, четырёх частных домах, школе, двух административных зданиях и 12 автомобилях. Один магазин полностью сгорел.