Белгородское село утром попало под обстрел ВСУ

Также этой ночью и утром ВСУ обстреляли город Шебекино: жителям пришли СМС-оповещения в 03:21 и в 05:39. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате ночной атаки на Шебекино пострадали четыре человека, двое из них были доставлены в больницу.