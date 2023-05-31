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Белгородское село утром попало под обстрел ВСУ

31 мая 2023, 04:58
Фото: 1MI
СМС-оповещения об обстреле пришли жителям села Козинка Грайворонского округа.
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Обстрел

31 мая в 07:42 жителям села Козинка Грайворонского округа пришли СМС-оповещения от РСЧС об обстреле. Белгородцев попросили срочно спуститься в укрытия.

Информации о каких-либо последствиях обстрела пока нет.

Также этой ночью и утром ВСУ обстреляли город Шебекино: жителям пришли СМС-оповещения в 03:21 и в 05:39. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате ночной атаки на Шебекино пострадали четыре человека, двое из них были доставлены в больницу.

Также есть различные повреждения в восьми многоквартирных домах, четырёх частных домах, школе, двух административных зданиях и 12 автомобилях. Один магазин полностью сгорел.

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#Александра Склярова#РСЧС#Обстрел ВСУ#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Грайворонский горокруг
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