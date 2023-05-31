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Posted 31 мая 2023, 15:07

Published 31 мая 2023, 15:07

Modified 1 июня 2023, 11:00

Updated 1 июня 2023, 11:00

Белгородские СМИ и медиа инициировали онлайн-акцию в поддержку Шебекино

31 мая 2023, 15:07
Сюжет
Спецоперация
Авторы призывают ставить хештэг #ЗаШебекино в социальных сетях. Telegram-канал «ШÖ Шебекино» опубликовал обращение земляков.
Мы никого не упрекаем и ничего не требуем, но просим. Коллеги, друзья и соседи. В непростой час для нашего города, мы просим Вас забыть временно о порою важных новостях, но не столь существенных, как ежеминутный обстрел окружного центра области с населением порядка 35-40 тысяч человек и ещё большим в округе. Помогите нам информационно, помогите нам показать, что мы тут, что мы крепимся и ежеминутно находимся под обстрелом. Из нас хотят сделать серую зону, запугать и выгнать со своей земли! Не надо много слов, достаточно, чтобы короткие и ёмкие хештэги #ЗаШебекино и #ШебекиноЭтоРоссия были везде, в каждых комментариях, в каждом канале и на каждом заборе!

Журналисты Бел.Ру солидарны с коллегами и присоединяются к акции. Всё, что в наших силах — придавать максимальной огласке происходящее в белгородском приграничье и привлечь внимание к ситуации.

Напомним, уже не первые сутки под огнём ВСУ находится город Шебекино и близлежащие населённые пункты. Всего за прошедшие сутки по горокругу ударило 215 снарядов. Есть погибшие и раненные. В городе многочисленные разрушения.

215 снарядов ударили по Шебекинскому округу за сутки
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