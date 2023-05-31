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Белгородец убил пенсионерку, пока ждал свою подругу

31 мая 2023, 11:39
Фото: 1MI
Трагедия произошла в Губкине 5 июля прошлого года. Мужчина убил старушку и похитил у неё ценные вещи. Его осудили, сообщает региональный СК.

33-летний житель Губкина убил соседку своей сожительницы из-за денег и телефона. Мужчину обвиняют сразу по нескольким статьям. Состоялся суд. Убийство было сопряжено с разбоем. Также белгородцу вменяют ряд краж.

5 июля 2022 года осуждённый пришёл домой к своей сожительнице. Последней в квартире не было. Злоумышленника впустила подождать женщину её 85-летняя соседка. Мужчина подумал, что дома у пенсионерки могут быть ценности и напал на неё.

Как установило следствие, обвиняемый схватил потерпевшую за шею и начал душить и избивать, а затем задушил женщину ремнём. Когда пенсионерка перестала подавать признаки жизни, они забрал телефон, деньги и украшения, после чего скрылся.

Интересно, что ранее белгородец крал украшения и у своей сожительницы. Его приговорили к 18 годам колонии строгого режима и ограничению свободы сроком на 1,5 года.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Губкин#Убийство#Происшествия#Пенсионерка#Следствие
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