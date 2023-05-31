Белгородец убил пенсионерку, пока ждал свою подругу

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
33-летний житель Губкина убил соседку своей сожительницы из-за денег и телефона. Мужчину обвиняют сразу по нескольким статьям. Состоялся суд. Убийство было сопряжено с разбоем. Также белгородцу вменяют ряд краж.
5 июля 2022 года осуждённый пришёл домой к своей сожительнице. Последней в квартире не было. Злоумышленника впустила подождать женщину её 85-летняя соседка. Мужчина подумал, что дома у пенсионерки могут быть ценности и напал на неё.
Как установило следствие, обвиняемый схватил потерпевшую за шею и начал душить и избивать, а затем задушил женщину ремнём. Когда пенсионерка перестала подавать признаки жизни, они забрал телефон, деньги и украшения, после чего скрылся.
Интересно, что ранее белгородец крал украшения и у своей сожительницы. Его приговорили к 18 годам колонии строгого режима и ограничению свободы сроком на 1,5 года.