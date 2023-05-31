Белгородец получил ранения после атаки на Борисовский район

Ранее сообщалось, что при ночном обстреле Шебекино пострадали четыре человека. Двоих из них увезли в больницу в Белгород. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжёлое. Женщина получила осколочные ранения руки и предплечья. Ещё две женщины от госпитализации отказались.