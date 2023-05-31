Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Изображение материала

Белгородец получил ранения после атаки на Борисовский район

31 мая 2023, 11:27
Фото: 1MI
ВСУ обстреляли окраину села Богун-Городок. Снаряд упал на дорогу. Зацепило водителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В Борисовском районе в селе Богун-Городок после обстрела пострадал парень. Снаряд упал на окраине населённого пункта на дорогу.

Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, осколки снаряда зацепили автомобиль и водителя. В больницу пострадавшего отвезли проезжавшие мимо люди. Ему оказывают необходимую помощь.

У молодого человека ранение правого предплечья. Его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в травматологию.

Ранее сообщалось, что при ночном обстреле Шебекино пострадали четыре человека. Двоих из них увезли в больницу в Белгород. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжёлое. Женщина получила осколочные ранения руки и предплечья. Ещё две женщины от госпитализации отказались.

Четыре человека пострадали при ночном обстреле Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков рассказал о состоянии пострадавших белгородцев во время атаки ВСУ 29 маяВрач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Шебекино жителейЧетверо шебекенцев пострадали в результате атаки ВСУ
#Наталья Корявых#Обстрел#Происшествия#Белгородская область#Борисовский район#Вячеслав Гладков#Пострадавшие#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Тяжело раненный при обстреле ПВР в Шебекино пришёл в себя
Сегодня, 12:19
Накрыло весь центр города: подробности ночного обстрела Шебекино
Сегодня, 06:58
Иск к Кольской ВЭС и спор «Экотранса» и ЦЭБа: из-за чего судится белгородский бизнес
Сегодня, 06:43
Куда обращаться шебекинцам, которые хотят временно уехать из города из-за обстрелов
Сегодня, 11:49
«Ситуация тревожная»: Песков прокомментировал обстрелы Белгородской области
Сегодня, 10:10
Эксперты Почта Банка обозначили лучшее время для открытия вклада
Сегодня, 07:07