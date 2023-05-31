Белгородец получил ранения после атаки на Борисовский район

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В Борисовском районе в селе Богун-Городок после обстрела пострадал парень. Снаряд упал на окраине населённого пункта на дорогу.
Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, осколки снаряда зацепили автомобиль и водителя. В больницу пострадавшего отвезли проезжавшие мимо люди. Ему оказывают необходимую помощь.
У молодого человека ранение правого предплечья. Его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в травматологию.
Ранее сообщалось, что при ночном обстреле Шебекино пострадали четыре человека. Двоих из них увезли в больницу в Белгород. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжёлое. Женщина получила осколочные ранения руки и предплечья. Ещё две женщины от госпитализации отказались.