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300 детей из обстреливаемого белгородского приграничья увезут в Воронеж

31 мая 2023, 07:49
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Детей из Шебекино и Грайворонского округа собираются перевезти в соседний регион. Тем временем ситуация в Шебекинском округе ухудшается. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Дети

31 мая первых 300 детей из обстреливаемых ВСУ Шебекино и Грайворонского округа перевезут в Воронеж. Ситуация в Шебекинском округе тем временем ухудшается.

Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, детей начнут вывозить с сегодняшнего дня. Глава региона собирается их проводить лично.

Ночью по Шебекино снова нанесли массированный удар. Четыре человека пострадали. Два человека находятся в больнице в Белгороде. Ещё две женщины отказались от госпитализации.

Местные жители самостоятельно расчищают проезжую часть и рассказывают подробности обстрела. По их словам, накрыло весь центр города. Пострадали автомобили и дома. Одна из женщин нашла осколок прямо у себя в кровати.

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#Наталья Корявых#Дети#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Вячеслав Гладков
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