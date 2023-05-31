300 детей из обстреливаемого белгородского приграничья увезут в Воронеж

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
31 мая первых 300 детей из обстреливаемых ВСУ Шебекино и Грайворонского округа перевезут в Воронеж. Ситуация в Шебекинском округе тем временем ухудшается.
Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, детей начнут вывозить с сегодняшнего дня. Глава региона собирается их проводить лично.
Ночью по Шебекино снова нанесли массированный удар. Четыре человека пострадали. Два человека находятся в больнице в Белгороде. Ещё две женщины отказались от госпитализации.
Местные жители самостоятельно расчищают проезжую часть и рассказывают подробности обстрела. По их словам, накрыло весь центр города. Пострадали автомобили и дома. Одна из женщин нашла осколок прямо у себя в кровати.