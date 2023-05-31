215 снарядов ударили по Шебекинскому округу за сутки

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Накануне 215 снарядов ударили по Шебекинскому округу. Из них по Шебекино прилетело 49. 37 раз по городу били из РСЗО, 12 — из ствольной артиллерии.
В результате обстрела ПВР погиб один человек и двое получили ранения. Им оказывают медпомощь. Пострадали два корпуса пункта временного размещения и территория проходной. В городе повреждения получили 29 многоэтажек. Там выбило окна, посекло фасады.
Ещё повреждения получили 20 частных домовладений: посечены фасады и заборы, кровля. Пострадали административное здание, торговый центр, общественное пространство. Один магазин сгорел. Более того, повреждено 30 автомобилей. После утреннего обстрела пострадали четверо.
По Новой Таволжанке выпустили 47 артиллерийских снарядов. Никто не пострадал. Повреждения зафиксировали в 23 частных домах и шести авто. Повредило электроподстанцию.
В селе Архангельское — шесть прилётов. Обошлось без пострадавших и разрушений. По селу Терезовка и хутору Стадников выпустили девять и восемь миномётных снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет.
В хутор Балки прилетело пять снарядов, ещё удалось сбить два беспилотника. Без последствий. По селу Муром ударила артиллерия — 57 прилётов. Пострадавших нет. Повредило административное здание. С дрона сбросили гранату. В результате никто не пострадал, разрушений домов нет.
По посёлку Первомайский ударили десять миномётных снарядов. Без разрушений и пострадавших. По сёлам Мешковое и Графовка прилетело три артиллерийских снаряда, по селу Безлюдовка — 18. Никто не пострадал, обошлось без разрушений.