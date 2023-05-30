ВСУ снова атаковали пострадавшее из-за ДРГ белгородское село

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Село Козинка в Грайворонском округе, пострадавшее в результате нападения ДРГ, снова обстреливают ВСУ. Населённый пункт атаковали утром 30 мая. Местным жителям пришло предупреждение от РСЧС. Данных о пострадавших и разрушениях нет.
Накануне со стороны Украины несколько раз обстреляли Шебекино. Также атакам подверглись сёла городского округа. В частности, обстреляли Муром. Людей просили спуститься в укрытия.
Сам город попал под обстрелы четыре раза. Пострадали четыре человека. Их доставили в ЦРБ в тяжёлом и в средней степени тяжести состоянии. Все они — сотрудники предприятия, в которое 29 мая попал снаряд.