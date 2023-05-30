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ВСУ снова атаковали пострадавшее из-за ДРГ белгородское село

30 мая 2023, 07:02
Фото: Bel.ru
Утром 30 мая под очередной обстрел попало село Козинка в Грайворонском округе. Данных о пострадавших и разрушениях нет.
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Обстрел

Село Козинка в Грайворонском округе, пострадавшее в результате нападения ДРГ, снова обстреливают ВСУ. Населённый пункт атаковали утром 30 мая. Местным жителям пришло предупреждение от РСЧС. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Накануне со стороны Украины несколько раз обстреляли Шебекино. Также атакам подверглись сёла городского округа. В частности, обстреляли Муром. Людей просили спуститься в укрытия.

Сам город попал под обстрелы четыре раза. Пострадали четыре человека. Их доставили в ЦРБ в тяжёлом и в средней степени тяжести состоянии. Все они — сотрудники предприятия, в которое 29 мая попал снаряд.

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#Наталья Корявых#Обстрел#Происшествия#Белгородская область#Шебекино#Шебекинский горокруг#Грайворонский горокруг#Обстрел ВСУ#Приграничье#ДРГ#Пострадавшие#РСЧС
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