В Шебекинском округе за день насчитали 155 прилётов

На одном из них четыре работника получили ожоги верхних дыхательных путей. В городе пострадали линия электропередачи и газопровод, а также два домовладения, 13 автомобилей, коммерческий объект. Ещё шесть миномётных снарядов запустили в пропускной пункт. Обошлось без разрушений и пострадавших.