В Шебекинском округе за день насчитали 155 прилётов

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
155 прилётов насчитали в Шебекинском горокруге накануне. 48 из них пришлось на само Шебекино — 39 артиллерийских и девять миномётных. Повреждения получили четыре промышленных предприятия.
На одном из них четыре работника получили ожоги верхних дыхательных путей. В городе пострадали линия электропередачи и газопровод, а также два домовладения, 13 автомобилей, коммерческий объект. Ещё шесть миномётных снарядов запустили в пропускной пункт. Обошлось без разрушений и пострадавших.
42 артиллерийских снаряда ударили по селу Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Повреждения получили девять частных домов, три автомобиля и ЛЭП. В Архангельское выпустили четыре миномётных снаряда. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Графовку обстреляли из артиллерии — всего шесть прилётов. Погиб мужчина. Его жена попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, а её мать — с гипертоническим кризом. В результате обстрела оборвало линию электропередачи. Повреждены частный дом, девять хозпостроек и четыре авто.
Восемь артиллерийский снарядов ударили по Безлюдовке — без последствий. Муром попал под миномётный обстрел. В селе насчитали 39 прилётов. Пострадавших нет. Восемь домов получили повреждения. По хутору Балки дважды ударил миномёт — также без последствий.