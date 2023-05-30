Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Изображение материала

В Шебекинском округе за день насчитали 155 прилётов

30 мая 2023, 11:30
Фото: 1MI
Накануне ВСУ в очередной раз ударили по белгородскому приграничью. Не обошлось без пострадавших и жертв. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

155 прилётов насчитали в Шебекинском горокруге накануне. 48 из них пришлось на само Шебекино — 39 артиллерийских и девять миномётных. Повреждения получили четыре промышленных предприятия.

На одном из них четыре работника получили ожоги верхних дыхательных путей. В городе пострадали линия электропередачи и газопровод, а также два домовладения, 13 автомобилей, коммерческий объект. Ещё шесть миномётных снарядов запустили в пропускной пункт. Обошлось без разрушений и пострадавших.

42 артиллерийских снаряда ударили по селу Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Повреждения получили девять частных домов, три автомобиля и ЛЭП. В Архангельское выпустили четыре миномётных снаряда. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Графовку обстреляли из артиллерии — всего шесть прилётов. Погиб мужчина. Его жена попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, а её мать — с гипертоническим кризом. В результате обстрела оборвало линию электропередачи. Повреждены частный дом, девять хозпостроек и четыре авто.

Восемь артиллерийский снарядов ударили по Безлюдовке — без последствий. Муром попал под миномётный обстрел. В селе насчитали 39 прилётов. Пострадавших нет. Восемь домов получили повреждения. По хутору Балки дважды ударил миномёт — также без последствий.

Сразу четыре населённых пункта под Шебекино атаковали ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
На федеральном канале снова ошиблись: Шебекино превратилось в ШемякиноСотрудники завода в Шебекино вынуждены продолжать работу сразу после обстреловКоличество пострадавших квартир во время обстрела Шебекино увеличилось до 85
#Наталья Корявых#Обстрел#Происшествия#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Приграничье#Пострадавшие#Разрушения#Погибший
Подпишитесь
Белгородец сообщил о нападении пьяного полицейского: в УМВД проводят проверку
Сегодня, 10:15
Новое жильё взамен разрушенного ВСУ выбрали 789 белгородцев
Сегодня, 07:01
Сразу четыре населённых пункта под Шебекино атаковали ВСУ
Сегодня, 08:58
Гладков рассказал о состоянии пострадавших белгородцев во время атаки ВСУ 29 мая
Сегодня, 07:27
Белгородэнерго напоминает водителям об опасности работы в охранной зоне ЛЭП
Сегодня, 09:35