В Курске не отремонтируют мемориал Памяти павших к 80-летию Курской битвы

На момент 28 мая к работам до сих пор не приступили: разрушаются плиты постамента, стела с барельефами потрескалась во многих местах, облупилась краска. В городской администрации журналисту «Курских известий» ответили, что в нынешнем году реконструкцию мемориала проводить не будут. Денег на это нет.