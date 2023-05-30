В Курске не отремонтируют мемориал Памяти павших к 80-летию Курской битвы

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Ранее в региональном правительстве отмечали, что памятники в Курской области к августу 2023 года должны быть качественно отремонтированы. Ведь именно в этот год будет праздноваться 80-летие Курской битвы.
В январе 2023 года Роман Старовойт подтвердил, что капитальный ремонт состоится:
Уже через несколько недель в Курске начнётся реконструкция мемориала Памяти павших в годы ВОВ. Видно, что стела, барельефы и плиты находятся в аварийном состоянии. Работы начнутся через несколько недель. Завершатся они к августу, когда будет праздноваться юбилей Курской битвы, —
сообщал губернатор Курской области в прямом эфире.
Мемориал «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» — памятник культурного наследия, открывшийся в 1984 году.
На момент 28 мая к работам до сих пор не приступили: разрушаются плиты постамента, стела с барельефами потрескалась во многих местах, облупилась краска. В городской администрации журналисту «Курских известий» ответили, что в нынешнем году реконструкцию мемориала проводить не будут. Денег на это нет.
Также под вопросом остаётся ремонт памятника в парке Героев Гражданской войны. Как сообщила мэрия, они в поисках средств на его реконструкцию.
Памятник в парк Героев Гражданской войны