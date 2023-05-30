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В Курске не отремонтируют мемориал Памяти павших к 80-летию Курской битвы

30 мая 2023, 09:34
Фото: berdysh.ru
Мемориал нуждается в серьёзной реконструкции. Работы должны были начать в январе 2023 года и закончить к августу, аккурат к юбилею Курской битвы. Однако к концу мая памятник до сих пор находится в плачевном состоянии. Об этом сообщают «Курские известия».

Ранее в региональном правительстве отмечали, что памятники в Курской области к августу 2023 года должны быть качественно отремонтированы. Ведь именно в этот год будет праздноваться 80-летие Курской битвы.

В январе 2023 года Роман Старовойт подтвердил, что капитальный ремонт состоится:

Уже через несколько недель в Курске начнётся реконструкция мемориала Памяти павших в годы ВОВ. Видно, что стела, барельефы и плиты находятся в аварийном состоянии. Работы начнутся через несколько недель. Завершатся они к августу, когда будет праздноваться юбилей Курской битвы, —

сообщал губернатор Курской области в прямом эфире.

Мемориал «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» — памятник культурного наследия, открывшийся в 1984 году.

На момент 28 мая к работам до сих пор не приступили: разрушаются плиты постамента, стела с барельефами потрескалась во многих местах, облупилась краска. В городской администрации журналисту «Курских известий» ответили, что в нынешнем году реконструкцию мемориала проводить не будут. Денег на это нет.

Также под вопросом остаётся ремонт памятника в парке Героев Гражданской войны. Как сообщила мэрия, они в поисках средств на его реконструкцию.

Памятник в парк Героев Гражданской войны

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#Таисия Некрасова#Курск#Курская битва#Реконструкция#Общество#Экономика#Курская область#Роман Старовойт
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