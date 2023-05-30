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В компании "Моравия-Белгород" сменился руководитель

30 мая 2023, 10:07
Фото: 1MI
Речь идёт о предприятии ООО «Моравия-Белгород». Руководство сменилось накануне, 29 мая. Генеральным директорам назначен Щипцов Роман.

В ООО «Моравия-Белгород» новое руководство. Должность генерального директора занял Щипцов Роман. Ранее компанию возглавлял Григорий Былов.

«Моравия-Белгород» занимается розничной торговлей легковыми автомобилями и лёгкими транспортными средствами в специализированных магазинах.

Компания принадлежит белгородскому бизнесмену Роману Шайдарову. Он является соучредителем 20 компаний, одна из которых «Тринитимоторс».

Стоит отметить, что новый руководитель «Моравии» — совладелец компаний «Тринити Моторс» в Белгороде. Также бизнесмен имеет небольшие доли в семи организациях.

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#Таисия Некрасова#Экономика#Белгородский бизнес
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