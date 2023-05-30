В компании "Моравия-Белгород" сменился руководитель

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В ООО «Моравия-Белгород» новое руководство. Должность генерального директора занял Щипцов Роман. Ранее компанию возглавлял Григорий Былов.
«Моравия-Белгород» занимается розничной торговлей легковыми автомобилями и лёгкими транспортными средствами в специализированных магазинах.
Компания принадлежит белгородскому бизнесмену Роману Шайдарову. Он является соучредителем 20 компаний, одна из которых «Тринитимоторс».
Стоит отметить, что новый руководитель «Моравии» — совладелец компаний «Тринити Моторс» в Белгороде. Также бизнесмен имеет небольшие доли в семи организациях.