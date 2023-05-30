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Ушёл во сне: белгородский зоопарк прощается со своим долгожителем

30 мая 2023, 08:46
Фото: 1MI
23-летний самец рыси по кличке Баюн ушёл из жизни. Об этом рассказали в группе зоопарка в соцсети.

Белгородский зоопарк прощается со своим долгожителем. Из жизни ушёл самец рыси Баюн, проживший целых 23 года. В зоопарке почтили память одного из старейших представителей вида обыкновенных рысей в России, а может и в мире.

Родился Баюн в 2000 году. В Белгород его привезли около 20 лет назад. В 2005 году самец стал отцом — всего один раз.

«С возрастом взгляд его становился всё суровее, но внимательные, и добрые глаза всегда без труда могли разглядеть в нём милого ласкового котика», — делятся сотрудники зоопарка.

Они также рассказали, что последний год был непростым как для животного, так и для тех, кто за ним ухаживал. Умер Баюн спокойно — во сне.

Фото: vk.com/belzoo31
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#Наталья Корявых#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Животные#Белгородский зоопарк#Рысь
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