Ушёл во сне: белгородский зоопарк прощается со своим долгожителем

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Белгородский зоопарк прощается со своим долгожителем. Из жизни ушёл самец рыси Баюн, проживший целых 23 года. В зоопарке почтили память одного из старейших представителей вида обыкновенных рысей в России, а может и в мире.
Родился Баюн в 2000 году. В Белгород его привезли около 20 лет назад. В 2005 году самец стал отцом — всего один раз.
«С возрастом взгляд его становился всё суровее, но внимательные, и добрые глаза всегда без труда могли разглядеть в нём милого ласкового котика», — делятся сотрудники зоопарка.
Они также рассказали, что последний год был непростым как для животного, так и для тех, кто за ним ухаживал. Умер Баюн спокойно — во сне.