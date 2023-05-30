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Три прямых попадания в ПВР с белгородцами внутри: фото последствий

30 мая 2023, 19:37
Фото: соцсети губернатора Вчеслава Гладкова

Власти показали последствия обстрела ПВР с белгородцами

Один из пунктов временного размещения обстреляли ВСУ. Охранник погиб, двое шебекинцев сильно пострадали, а из зданий вылетели рамы и стёкла. Подробности рассказал губернатор.
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Обстрел

Обстрел пункта временного размещения в Белгородской области оставил после себя серьёзные последствия. Атаковал противник ствольной артиллерией. Находились в ПВР мирные жители, в том числе дети и пожилые люди.

Было три прямых попадания: в жилой и административный корпусы, а также на территорию проходной санатория. Выбило оконные проёмы и стёкла, пробило кровлю. Также посекло два автомобиля. По фотографиям в соцсетях губернатора видно, что разрушения для ПВР серьёзные.

Но страшнее другое — не обошлось без жертв и пострадавших. В результате обстрел погиб охранник ПВР Виталий Алексеевич. Ещё двое мужчин сильно пострадали. Они получили проникающие ранения, после чего перенесли операции. Сейчас они находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

Проживающих в ПВР переселенцев из села Середа Шебекинского округа, где объявлен режим ЧС, вывезли на автобусах в другой населённый пункт.

Нечеловеческие испытания выпали на их долю. Уже более года они отселены из своего населенного пункта.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Фото: соцсети губернатора Вчеслава Гладкова
Охранник ПВР погиб от ствольной артиллерии в Белгородской области
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