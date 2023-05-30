Три прямых попадания в ПВР с белгородцами внутри: фото последствий

Было три прямых попадания: в жилой и административный корпусы, а также на территорию проходной санатория. Выбило оконные проёмы и стёкла, пробило кровлю. Также посекло два автомобиля. По фотографиям в соцсетях губернатора видно, что разрушения для ПВР серьёзные.