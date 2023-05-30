Три прямых попадания в ПВР с белгородцами внутри: фото последствий

Posted Сегодня, 19:37
Published Сегодня, 19:37
Modified Сегодня, 20:02
Updated Сегодня, 20:02
Обстрел пункта временного размещения в Белгородской области оставил после себя серьёзные последствия. Атаковал противник ствольной артиллерией. Находились в ПВР мирные жители, в том числе дети и пожилые люди.
Было три прямых попадания: в жилой и административный корпусы, а также на территорию проходной санатория. Выбило оконные проёмы и стёкла, пробило кровлю. Также посекло два автомобиля. По фотографиям в соцсетях губернатора видно, что разрушения для ПВР серьёзные.
Но страшнее другое — не обошлось без жертв и пострадавших. В результате обстрел погиб охранник ПВР Виталий Алексеевич. Ещё двое мужчин сильно пострадали. Они получили проникающие ранения, после чего перенесли операции. Сейчас они находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.
Проживающих в ПВР переселенцев из села Середа Шебекинского округа, где объявлен режим ЧС, вывезли на автобусах в другой населённый пункт.
Нечеловеческие испытания выпали на их долю. Уже более года они отселены из своего населенного пункта.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области