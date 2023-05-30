Транспортную развязку в Белгороде украсят цветами

Ранее в Белгороде прошёл фестиваль «Река в цвету». Оставшиеся после него арт-объекты из парка Победы решили не убирать, но немного поменяли их местами. О том, чтобы композиции остались, просили сами белгородцы. Фестиваль в этом году открылся 29 апреля.