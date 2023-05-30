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Транспортную развязку в Белгороде украсят цветами

30 мая 2023, 08:57
Фото: 1MI
Цветочная композиция появится на развязке Чумичова — Победы. Рабочие уже готовят грунт, сообщили в областном правительстве.

Транспортную развязку Чумичова — Победы в Белгороде украсят цветами. Рабочие уже готовят грунт к посадке растений и намечают рисунок клумбы.

Горожане увидели композицию ещё в прошлом году во время презентации концепции цветочного оформления города. Как рассказала главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова, на развязке появится сложный цветник, который будет сочетать однолетники и многолетники, а также древесные растения. Изюминку клумбе добавят арт-объекты.

Место для новой клумбы тоже выбрали не случайно. На пересечении улиц Чумичова и Победы высокий трафик пешеходов и транспорта, а цветочная композиция будет хорошо видна с обеих сторон.

Ранее в Белгороде прошёл фестиваль «Река в цвету». Оставшиеся после него арт-объекты из парка Победы решили не убирать, но немного поменяли их местами. О том, чтобы композиции остались, просили сами белгородцы. Фестиваль в этом году открылся 29 апреля.

Фото: мэрия Белгорода
Арт-объекты с фестиваля «Река в цвету» оставят в белгородском парке
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#Наталья Корявых#Новости Белгорода#Город#Цветник#Клумба#Белгород#Белгородская область#Елена Семенкова
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