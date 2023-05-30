Транспортную развязку в Белгороде украсят цветами

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Транспортную развязку Чумичова — Победы в Белгороде украсят цветами. Рабочие уже готовят грунт к посадке растений и намечают рисунок клумбы.
Горожане увидели композицию ещё в прошлом году во время презентации концепции цветочного оформления города. Как рассказала главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова, на развязке появится сложный цветник, который будет сочетать однолетники и многолетники, а также древесные растения. Изюминку клумбе добавят арт-объекты.
Место для новой клумбы тоже выбрали не случайно. На пересечении улиц Чумичова и Победы высокий трафик пешеходов и транспорта, а цветочная композиция будет хорошо видна с обеих сторон.
Ранее в Белгороде прошёл фестиваль «Река в цвету». Оставшиеся после него арт-объекты из парка Победы решили не убирать, но немного поменяли их местами. О том, чтобы композиции остались, просили сами белгородцы. Фестиваль в этом году открылся 29 апреля.