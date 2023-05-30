Театр начинается с вешалки, а КВН — с «Тремпеля». Как прошёл фестиваль в Белгороде

Мечта молодежи — КБ по Пушкинской карте, русский Человек-паук, шутки про белгородских мэров и бороду членов жюри: 27 мая на сцене СДК им. Шухова состоялся фестиваль КВН, на котором выступили 18 команд из разных регионов. Председателем жюри был Дмитрий Бушуев, чемпион Высшей лиги КВН.

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