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Театр начинается с вешалки, а КВН — с «Тремпеля». Как прошёл фестиваль в Белгороде

30 мая 2023, 07:13
Фото: Максим Бондаренко / Bel.ru
фестиваль КВН "Тремпель" в Белгороде
Мечта молодежи — КБ по Пушкинской карте, русский Человек-паук, шутки про белгородских мэров и бороду членов жюри: 27 мая на сцене СДК им. Шухова состоялся фестиваль КВН, на котором выступили 18 команд из разных регионов. Председателем жюри был Дмитрий Бушуев, чемпион Высшей лиги КВН.
Сюжет
КВН

Первым делом на сцене появился молодой режиссёр, весёлый и улыбчивый. Он раздавал подарки зрителям, разогревал их перед выходом первых команд на сцену.

Состав жюри: постоянно смеющиеся участники белгородской команды «Близкие», победители Кубка мэра Москвы 2022 года — Константин Крафти, Светлана Галова и Павел Романов; министр культуры Белгородской области — Константин Курганский; замдиректора ТТО «АМиК» — Виктор Вдовиченко.

Фестиваль открыла сборная БГТУ: участники представили нейросеть, которая может дать ответ на любой вопрос.

— Нейросеть, покажи мне мечту молодёжи.
— Красное& Белое по Пушкинской карте.
— Нейросеть, как решить проблему подтопленных переходов?
— Переименовать в океанариумы.

Курская женская сборная в кислотно-оранжевых футболках и белых юбках ярко смотрелась на сцене. Но ещё больше яркости участникам подарили их шутки:

«— Что будешь делать, когда станешь мамой?

— На третий курс поступлю!»

Удивила зрителей команда КВН 404 из Борисовки. Участники вышли спиной к залу, полностью в черном — как на похороны.

«Извините, что спиной стоим. Мы боимся. У нас столько людей в Борисовке только на Масленицу собирается».

Негодовал участник с разноцветными волосами: «Сходил на фестиваль красок Холи — а Холи она не смывается?!»

Последующие команды заявили о себе не менее убедительно.

Например, предложили замену ушедшим из России брендам.

«— Ну, а как мы это все реализуем?

— Нам поможет Вячеслав Гладков. Гладков — мечты сбываются».

В завершение фестиваля жюри и зрители выбрали лучшие команды, которые пройдут в Официальную Лигу «Тремпель». Она стартует осенью 2023 года.

фестиваль КВН "Тремпель" в Белгородефестиваль КВН "Тремпель" в Белгороде
фестиваль КВН "Тремпель" в Белгородефестиваль КВН "Тремпель" в Белгороде
фестиваль КВН "Тремпель" в Белгородефестиваль КВН "Тремпель" в Белгороде
фестиваль КВН "Тремпель" в Белгородефестиваль КВН "Тремпель" в Белгороде
фестиваль КВН "Тремпель" в Белгородефестиваль КВН "Тремпель" в Белгороде
фестиваль КВН "Тремпель" в Белгородефестиваль КВН "Тремпель" в Белгороде
фестиваль КВН "Тремпель" в Белгороде
Фото: Максим Бондаренко / Bel.ru
Порядка 2,5 млн рублей потратят на фестиваль лиги КВН «Тремпель» в Белгороде
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