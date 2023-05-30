Театр начинается с вешалки, а КВН — с «Тремпеля». Как прошёл фестиваль в Белгороде

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Первым делом на сцене появился молодой режиссёр, весёлый и улыбчивый. Он раздавал подарки зрителям, разогревал их перед выходом первых команд на сцену.
Состав жюри: постоянно смеющиеся участники белгородской команды «Близкие», победители Кубка мэра Москвы 2022 года — Константин Крафти, Светлана Галова и Павел Романов; министр культуры Белгородской области — Константин Курганский; замдиректора ТТО «АМиК» — Виктор Вдовиченко.
Фестиваль открыла сборная БГТУ: участники представили нейросеть, которая может дать ответ на любой вопрос.
— Нейросеть, покажи мне мечту молодёжи.
— Красное& Белое по Пушкинской карте.
— Нейросеть, как решить проблему подтопленных переходов?
— Переименовать в океанариумы.
Курская женская сборная в кислотно-оранжевых футболках и белых юбках ярко смотрелась на сцене. Но ещё больше яркости участникам подарили их шутки:
«— Что будешь делать, когда станешь мамой?
— На третий курс поступлю!»
Удивила зрителей команда КВН 404 из Борисовки. Участники вышли спиной к залу, полностью в черном — как на похороны.
«Извините, что спиной стоим. Мы боимся. У нас столько людей в Борисовке только на Масленицу собирается».
Негодовал участник с разноцветными волосами: «Сходил на фестиваль красок Холи — а Холи она не смывается?!»
Последующие команды заявили о себе не менее убедительно.
Например, предложили замену ушедшим из России брендам.
«— Ну, а как мы это все реализуем?
— Нам поможет Вячеслав Гладков. Гладков — мечты сбываются».
В завершение фестиваля жюри и зрители выбрали лучшие команды, которые пройдут в Официальную Лигу «Тремпель». Она стартует осенью 2023 года.