Стойленский ГОК открыл экзаменационный центр для оценки квалификации работников

«Профессиональные экзамены помогут выявить узкие места в наборе компетенций работников, разработать и реализовать точечные программы их дообучения и дополнительного развития. Также мы сможем качественно влиять на программы обучения в наших базовых учебных заведениях и сократить время допуска молодых специалистов к самостоятельной работе. Для работников же это — возможность подтвердить свою высокую квалификацию, в том числе на общероссийском уровне, и получить дополнительную материальную поддержку со стороны предприятия за высокие результаты оценки», — комментирует директор по персоналу дивизиона Руда Роман Великанский.