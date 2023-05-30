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Posted 30 мая 2023, 12:47

Published 30 мая 2023, 12:47

Modified 30 мая 2023, 12:49

Updated 30 мая 2023, 12:49

Стойленский ГОК открыл экзаменационный центр для оценки квалификации работников

30 мая 2023, 12:47
Он создан на базе якорного образовательного учреждения комбината — Старооскольского индустриально-технологического техникума.

Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) в рамках работы центра оценки квалификации открыл экзаменационный центр для работников ремонтных профессий. Он создан на базе якорного образовательного учреждения комбината — Старооскольского индустриально-технологического техникума. Экзаменационный центр наделен отраслевыми полномочиями по проведению независимой оценки квалификации электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования электрослужб цехов в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

Для проведения профессиональных экзаменов в СИТТ организовали учебно-тренировочный полигон со стендовым оборудованием, VR-тренажерами и компьютерными симуляторами.

Экзаменуемых оценивают технические эксперты из числа опытных специалистов и руководителей Стойленского ГОКа, которые аттестованы в Совете по профессиональным квалификациям машиностроения.

«Профессиональные экзамены помогут выявить узкие места в наборе компетенций работников, разработать и реализовать точечные программы их дообучения и дополнительного развития. Также мы сможем качественно влиять на программы обучения в наших базовых учебных заведениях и сократить время допуска молодых специалистов к самостоятельной работе. Для работников же это — возможность подтвердить свою высокую квалификацию, в том числе на общероссийском уровне, и получить дополнительную материальную поддержку со стороны предприятия за высокие результаты оценки», — комментирует директор по персоналу дивизиона Руда Роман Великанский.

О том, как прошло мероприятие, смотрите здесь

Участник первого экзамена в экзаменационном центре — электрослесарь (слесарь) цеха сетей и подстанций Виталий Алексеев первый в Белгородской области успешно подтвердил свою квалификацию и получил отраслевое свидетельство с включением в общероссийский реестр сведений о независимой оценке квалификации.

В дальнейшем профессиональные экзамены в новом формате предстоит сдавать всем работникам ремонтного комплекса Стойленского ГОКа.

#Общество#Белгородская область#Стойленский ГОК
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