Сразу четыре населённых пункта под Шебекино атаковали ВСУ

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Сразу четыре населённых пункта в Шебекинском округе атаковали ВСУ. Рассылку с просьбами спуститься в укрытия получили жители сёл Терезовка, Новая Таволжанка, Муром, а также хутора Балки. Людей попросили незамедлительно спуститься в укрытия. Официальной информации о происшествии пока нет.
Округ находится под обстрелами ежедневно. Накануне ВСУ четыре раза атаковали Шебекино. Пострадали четыре человека. Один из них находится в реанимации в тяжёлом состоянии.