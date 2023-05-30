Сразу четыре населённых пункта под Шебекино атаковали ВСУ

Сразу четыре населённых пункта в Шебекинском округе атаковали ВСУ. Рассылку с просьбами спуститься в укрытия получили жители сёл Терезовка, Новая Таволжанка, Муром, а также хутора Балки. Людей попросили незамедлительно спуститься в укрытия. Официальной информации о происшествии пока нет.