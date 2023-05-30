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Сразу четыре населённых пункта под Шебекино атаковали ВСУ

30 мая 2023, 08:58
Фото: Bel.ru
Шебекинский округ вновь попал под огонь со стороны Украины.
Сюжет
Обстрел

Сразу четыре населённых пункта в Шебекинском округе атаковали ВСУ. Рассылку с просьбами спуститься в укрытия получили жители сёл Терезовка, Новая Таволжанка, Муром, а также хутора Балки. Людей попросили незамедлительно спуститься в укрытия. Официальной информации о происшествии пока нет.

Округ находится под обстрелами ежедневно. Накануне ВСУ четыре раза атаковали Шебекино. Пострадали четыре человека. Один из них находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

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#Наталья Корявых#Обстрел#Происшествия#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Приграничье#Обстрел ВСУ#РСЧС
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