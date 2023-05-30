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Проблему с данными в техпаспортах домов белгородцев из приграничья решат до 5 июня

30 мая 2023, 09:07
Фото: 1MI
Речь идёт об узаконивании существующих площадей отапливаемых помещений. Подробнее рассказала министр строительства области Оксана Козлитина.

По данным чиновницы, на сегодняшний день от белгородцев, чьё жильё было утрачено после обстрела ВСУ, поступило 182 заявления на узаконивание площади существующих отапливаемых помещений. Половина заявлений уже отработана. Ещё 95 находятся в работе.

В техпаспортах были помещения, которые в процессе жизнедеятельности собственники перевели в отапливаемые, обустроили, и они считаются частью общей площади жилья.
Оксана Козлитина

Козлитина добавила, что все необходимые изменения в ЕГРН планируется внести до 5 июня.

Что касается пристроек и вопросов с летними кухнями, чиновница отметила, что, где есть возможность выезда кадастрового инженера для обмеров, там вопрос закрывается. Где нет возможности посетить объекты — пока работы приостановлены.

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#Кристина Семенчук#Егрн#Техпаспорт#Изменения#Документы#Общество#Белгородская область#Оксана Козлитина
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