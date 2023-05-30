Проблему с данными в техпаспортах домов белгородцев из приграничья решат до 5 июня

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
По данным чиновницы, на сегодняшний день от белгородцев, чьё жильё было утрачено после обстрела ВСУ, поступило 182 заявления на узаконивание площади существующих отапливаемых помещений. Половина заявлений уже отработана. Ещё 95 находятся в работе.
В техпаспортах были помещения, которые в процессе жизнедеятельности собственники перевели в отапливаемые, обустроили, и они считаются частью общей площади жилья.
Оксана Козлитина
Козлитина добавила, что все необходимые изменения в ЕГРН планируется внести до 5 июня.
Что касается пристроек и вопросов с летними кухнями, чиновница отметила, что, где есть возможность выезда кадастрового инженера для обмеров, там вопрос закрывается. Где нет возможности посетить объекты — пока работы приостановлены.