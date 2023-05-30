Получившая четыре года условно по делу Фуглаева рассказала о новом месте работе

В Белгороде действительно зарегистрирована компания с названием ООО «Экопласт». Согласно открытым данным, её гендиректор — Артур Киракосян. Работает «Экопласт» с 2018 года. Выручка предприятия за 2020 год составила 3,29 млн рублей. Более свежих данных нет. На сайтах Rusprofile и Seldon.Basis также утверждается, что содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения могут быть недостоверными.