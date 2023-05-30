Получившая четыре года условно по делу Фуглаева рассказала о новом месте работе

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Ирина Акиньшина, приговорённая летом 2022 года Красногорским городским судом Подмосковья к четырём годам условно, рассказала во время допроса о своём новом месте работы. По словам женщины, на данный момент она занимает должность бухгалтера в ООО «Экопласт».
В Белгороде действительно зарегистрирована компания с названием ООО «Экопласт». Согласно открытым данным, её гендиректор — Артур Киракосян. Работает «Экопласт» с 2018 года. Выручка предприятия за 2020 год составила 3,29 млн рублей. Более свежих данных нет. На сайтах Rusprofile и Seldon.Basis также утверждается, что содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения могут быть недостоверными.
Ранее Акиньшина работала вместе с обвиняемым в мошенничестве Сергеем Фуглаевым. Женщина занимала в созданной им в 2015 году УК «Добрыня» должность замгендиректора по экономике и финансам. По словам Акиньшиной, в её обязанности входило бюджетирование, анализ управлений и прочее.
Также женщина продолжала работать в «алкогольной» «Добрыне»: на этом предприятии она занималась формированием деклараций и ведением автоматизированной системы учёта алкогольной продукции ЕГАИС. Отметим, что компания реализовывала доставку спиртных напитков.
Сергея Фуглаева и его старшего брата Анатолия задержали в ноябре 2020 года. Белгородцев обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, речь шла о незаконном возмещении НДС на сумму более 140 млн рублей. На данный момент старший брат уже вышел из колонии. Младший, Сергей, полностью признал вину: Октябрьский райсуд Белгорода сейчас рассматривает его дело.