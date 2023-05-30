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Отдых в ночном клубе для белгородцев закончился поножовщиной

30 мая 2023, 12:58
Фото: 1MI
20-летняя девушка напала на своего парня с ножом из-за ссоры на почве ревности. Молодой человек получил ранение плеча и кисти, сообщили в региональном УМВД.

Отдых в клубе закончился для 24-летнего белгородца ранением в плечо. На парня с ножом напала его 20-летняя девушка.

В полицию Белгорода позвонили медики, к которым обратился потерпевший. Юную подозреваемую задержали. Как оказалось, в день происшествия пара отдыхала в клубе. Молодые люди поругались на почве ревности.

Ссора продолжилась, когда сожители вернулись домой. Девушка начала собирать вещи своего возлюбленного, а он ей мешал. Тогда белгородка схватилась за нож и ударила им парня в плечо. Он порезался рукой об лезвие, когда забирал нож. После этого он ушёл в подъезд и сам обратился за помощью.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Девушке грозит до двух лет колонии.

Нож в спину: белгородец едва не зарезал подругу после ссоры
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#Наталья Корявых#Уголовное дело#Происшествия#Белгородская область#Белгород#Полиция#Нож#Нападение
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