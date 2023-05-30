Отдых в ночном клубе для белгородцев закончился поножовщиной

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Отдых в клубе закончился для 24-летнего белгородца ранением в плечо. На парня с ножом напала его 20-летняя девушка.
В полицию Белгорода позвонили медики, к которым обратился потерпевший. Юную подозреваемую задержали. Как оказалось, в день происшествия пара отдыхала в клубе. Молодые люди поругались на почве ревности.
Ссора продолжилась, когда сожители вернулись домой. Девушка начала собирать вещи своего возлюбленного, а он ей мешал. Тогда белгородка схватилась за нож и ударила им парня в плечо. Он порезался рукой об лезвие, когда забирал нож. После этого он ушёл в подъезд и сам обратился за помощью.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Девушке грозит до двух лет колонии.