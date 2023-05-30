Отдых в ночном клубе для белгородцев закончился поножовщиной

Ссора продолжилась, когда сожители вернулись домой. Девушка начала собирать вещи своего возлюбленного, а он ей мешал. Тогда белгородка схватилась за нож и ударила им парня в плечо. Он порезался рукой об лезвие, когда забирал нож. После этого он ушёл в подъезд и сам обратился за помощью.